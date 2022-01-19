台灣藝人方芳在天安門前公開自己取得中國身分證，同時接受媒體訪問時暢言兩岸發展有明顯落差，被質疑是另一種「促統」言行。之後天王級歌手周杰倫的作詞拍檔方文山也中箭，方文山作詞的《我們同唱一首歌》，被陸委會批評為「統戰歌曲」，網友炮轟他「舔共」，方文山自認為純粹無償作詞，也沒有任何政治動機，卻成為眾矢之的。不同的是，親綠媒體對方芳繼續「追殺」，但礙於方文山與周杰倫關係，批判戛然而止！

最近親綠媒體三立新聞台報導，一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」曬出一張照片，照片中是KTV的點唱機把黃安的歌，全部顯示成「此人破壞台灣不播」讓原PO網友哭笑不得，表示「我想唱《新鴛鴦蝴蝶夢》啊」。不過據查，台灣有四家KTV業者早在2016年1月16日，就在臉書公告要下架黃安的8首歌，包含最著名的《新鴛鴦蝴蝶夢》；業者表示，以上歌曲檔案將自本KTV點歌系統中永遠下架，並歡迎同業跟進，本次下架純屬「維護系統架構完整性」、「排除外來侵犯」、「不用再受《新鴛鴦蝴蝶夢》的騷擾」、「荼毒國人耳目」、「危害國人情感」、「欺負小女孩」，非關其他，如有雷同，歡迎聯想。

黃安總是管不住嘴巴，動輒對台灣執政當局「有意見」，尤其是誣指當時要到韓國發展的年輕藝人周子瑜為「台獨」，造成台灣人公憤群起攻訐，這也就是這家KTV以「欺負小女孩」認證他是不受歡迎與下架歌曲的原罪的原因。

平心而論，方芳或黃安都自認為是過氣藝人，對岸媒體只要她們有涉及政治言論都會大作文章，而民進黨政府、親綠媒體與網友樂得以放大鏡加以批判，方芳與黃安動輒得咎毫不意外。但封殺黃安等同捧紅黃安，又折損台灣的民主價值與言論自由，反覆炒作這類新聞，這又何苦呢？

台灣最珍貴的民主價值與言論自由，應平等對待每一個人。筆者希望封殺黃安創作的歌曲只是少數業者的選擇，大多數國人還是能以平常心尊重藝人與他們創作的自由。

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