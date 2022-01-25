搞錢，人人都想搞錢。打工人在主業之外，學生用課餘時間，做一份副業增加收入，手裡有錢，心裡安全。但有一個問題是，該做點什麼副業呢？有一技之長的人不愁沒活幹，但沒有一技之長、只有在線時長的年輕人該怎麼辦？

好在年輕人最不缺的就是創意，「萬事屋」應運而生。

在諸多一手二手電商平台，都可以搜索到這門小生意。經營者會掛出一個個商品鏈接，自稱「工具人」、「萬事屋」，定位很簡單：就是一個在線幫忙的。大忙幫不上、小忙您說話，只要能做到，盡量都滿足。標價在2元（人民幣，下同）左右，視任務情況也會進行議價。任務千奇百怪：代罵人、代提醒小三、代做網課作業、代還網貸……

當然，一般情況下，「砍一刀」、新App註冊、情色相關，萬事屋不接單。

幫的是小忙，賺的也是小錢，一個月幾百元的收入。也因此萬事屋的經營者大多是在校大學生，而且據字母榜瞭解，以女性居多。即便這樣，競爭也逐漸激烈起來。已經做了三個月萬事屋的倪歆然告訴字母榜，起初她標價5元，有很多人來找她，後來萬事屋越來越多，大家的標價也慢慢都降到了2元左右。

幫小忙賺小錢，卻不代表毫不費力。奇葩的顧客、難為人的任務、被坑的風險……做萬事屋，對於年輕人來說，像極了一場實驗，你永遠不知道等待你的是驚喜還是驚嚇。

此外，顧客的需求千奇百怪，若不多加小心，可能還會有法律風險。北京市正見永申律師事務所丹平原律師，執業已經超過20年，他告訴字母榜，年輕人做「萬事屋」，如果遇到代辦事的需求，要格外小心，如果這事兒你自己覺得「怪怪的」，那寧可不做：「皮褲套棉褲，必定有緣故。」

丹平原提醒道，委託人委託受托人辦事，委託事項不能違法，而有些委託事項比較明顯地觸犯法律，如代罵人，比較好判斷；另外還有一些委託事項雖然表面不違法，但深層次的違法也要多留意，「刑事法律最後是要穿透的，表面合法，實質嚴重違法，仍可能被追責。」你也許只是將自己的微信號借給別人用用，但如果對方用來做網路詐騙，你也會有麻煩。

字母榜和四位做萬事屋的年輕人聊了聊，以下是他們的口述實錄。

王霖，大四在讀，南寧，電子商務專業

接到罵小三的單子，我去百度「怎麼罵人比較凶」

說實話這個專業，我只能算學了個皮毛，我本身也沒有什麼特長。以前我的副業是給搜題App做題，一道題就幾毛錢，還挺費勁的。現在的萬事屋一個月能賺五六百塊吧，我還挺滿意的，就是總是會遇到奇奇怪怪的事情。

上次有人下單，直接拍了10塊，給了我一個電話號碼，說對方是小三，要我幫罵人。

我這個人平時不怎麼罵人的……所以我就去百度搜索「怎麼罵人比較凶」，搜索結果看起來都好弱智。我挑了一句，好緊張地準備了幾分鐘，打過去，喂了半天對方才答應，居然是個男孩子的聲音！

我剛準備把準備好的台詞說出來，對方把電話掛了。我如釋重負，反正顧客說那就算了，十塊錢我也賺到了，還不用罵人，挺好。

還有一次，有個女孩要我幫忙拍一段視頻，是她上網課的作業。大學體育課，拳擊。我本來有點猶豫，結果她說50塊錢，只需要拍個幾秒鐘的視頻，我毫不猶豫就接單了。

雖說不用露臉，但是身型得差不多，那個小姐姐囑咐我「穿胖點兒」。我往褲子裡塞了睡褲，在衛衣裡穿了個外套，問她：「怎麼樣，夠胖了嗎？」穿成那樣打拳還錄視頻，如果我在宿舍我就不接這單了，那天我在我發小兒家裡，她倒是嘴下沒留情……

來找我最多的還是電商平台助力或者下載APP什麼的，讓我「搞顏色」的也有不少。不過那些讓我下「顏色」APP的人倒還都挺有禮貌，我說不下，對方就說「哦不好意思打攪了」，這我也是沒有想到。

這個副業我還會繼續做下去的！我會多向同行學習，分出來一些專門的商品鏈接比如顏值打分啊、分手開導啊之類的，代罵人的……先暫時不分出來了，有人下單代罵人的話，我下次會先問問需要我罵到什麼程度。

倪歆然，大三在讀，常德，行政管理

被叫到NFT社區裡互動

我都不知道什麼是NFT，有個人找到我下單，說他想獲得一個NFT的競拍資格，需要在社區裡互動。

他比較直爽，先給我結了200元，給我的要求是兩天互動5000句，不能被識別為機器人。我進社區之後都不知道要說什麼，我完全不懂啊！查了下很震驚，一個NFT原來那麼值錢，甚至能有幾十萬。

我在社區裡互動，他就監督我，我發表情，他說不能光發表情，怪尷尬的。社區裡的人討論的東西我也看不懂，我就誇那個NFT頭像好看，要麼就問人家：吃了嗎？

而且發東西是有時間間隔的限制的，隔5秒或者10秒才可以發下一句。可要了我得老命了，我最後只發了1000句出去。本來這個顧客說，競拍資格拿到的話給我加錢，但一天之後他說嫌我太慢了，找了別人。不過我的200元是拿到了的。

我從去年10月開始做萬事屋，每個月能賺五百元。我覺得有的單子做下來的確有些麻煩，但是性價比不錯。我身邊有人知道我一個月當當工具人賺這麼多，也想做，沒有一個堅持下去的。

大多數時候，會有些心煩。最多的需求還是拼多多助力或者要個人信息的，我都不接。還有就是情情愛愛的那些事，托我打電話啊發信息啊。

有幾個女孩子讓我給別人發信息，提醒「注意你男朋友，他已經有女友了」之類的，說實話我也不知道誰才是真正的小三。還有的是很深情，要我發一大段話給某個號碼，也有可能是自己的號碼被拉黑了吧。

發信息3元，打電話5元，這是我最喜歡接的一類單子，好做不累，積少成多。但是新鮮感已經沒了，剛開始這種單子會讓我覺得挺有意思的，現在做多了就覺得大同小異，有些無聊。

趙雪嬌，大三在讀，杭州，英語專業

做萬事屋一年，接過別人都不敢接的單

我雖然學的是英語專業，但是學業不精，自認水平一般，沒有找到什麼做翻譯的渠道。我有的同學在做家教，但我也不是很感興趣。去年3月窮得發慌，突發奇想做起了在線工具人。

感覺還挺好的，畢竟一個月能有幾百塊，最多的一個月一千多塊。感覺自己一下就和別人不太一樣了，玩玩手機就可以有收入，其他同學做副業一般都得跑來跑去，又因為疫情的關係，經常會受到一些影響。

因為做的時間比較久，所以形形色色的單子都接過。打電話罵人的我不接單，太影響心情。不過我接過別人不敢接的單子，有個姑娘人在國外，證件丟了，但是她在國內有網貸要還，又不想告訴家裡，就找到我。

我幫她去還這個錢的話，相當於要把我的卡什麼的綁上去，牽扯到個人隱私，別人都不接。我和她聊下來，結合她的主頁，覺得挺相信她的。沒想到我答應她之後，她立刻就把還網貸的2000元打到我的支付寶裡了，我要是個騙子的話，她這個錢不就沒了嗎？

還有一些單子很小，內容你想不到。比如有人找我，說自己的銀行卡用不了，微信裡的錢沒法轉到支付寶，就把錢給我，我再用支付寶轉過去。

也被人坑過，騙取我的勞動成果。比如要我鑒別化妝品買家，幾塊錢的單子，我做完發過去判斷之後，這個人沒有轉賬給我，跑單了。

甚至還遇到過同行，過來和你聊天，然後以交流為由讓我發了微信號，接著就舉報我，閒魚是很不支持轉到第三方平台的，就把我那個帳號禁言了，很無語。

有些單子呢，價格不錯但是我實在接不了。有次有個男的找到我，讓我幫忙聽會議錄音做總結。我答應了，報酬特別好，300塊。但是聽了一陣我就放棄了，會議內容挺專業的，有不少術語，並且主講的老叔口音有點重……我實在是無能為力。

也遇到過很好的事情，比如我現在對運營還挺感興趣的，就是因為之前有個顧客來讓我幫忙寫運營靈感。我寫完之後他很滿意，後來差點招我做遠程實習生，可惜剛談好他就轉崗了。

還有一次，有個姑娘找我幫忙做作業，買一束花，綁在樹上，拍一張照片。那是一個做起來非常快樂的單子，拍完照片之後，我把那束花送給了一個路人阿姨。

這一年做下來收入起起伏伏的吧，比如這個月，收入零蛋，還沒開張。不過經歷了形形色色的小故事，讓我更瞭解自己了，很開心。

王霖，大三在讀，山東，學前教育專業

女孩找我顏值打分，男孩找我聊情傷

我才做了四天的萬事屋，很驚訝，居然找我的人很多，我已經賺了有四五十塊錢。雖然錢不是很多，但確實也不怎麼費勁就是了。

我接的單子，最多的有兩類，一類是顏值打分，還有一類是陪人聊天。

找我顏值打分的，主要是女孩子。我會給一個分數，滿分10分，並且寫幾句評語。比如牙齒有些凸，但是衣品很好，看起來是一個氣質型的漂亮女孩子，或者顏值和身材都很好，但是衣品可以提升一下。我的打分和評價都會比較直接和誠實，而且有時候也沒有必要藏著話，因為顏值打分對方有可能不是讓你評價她自己，上次有個女孩發來了兩個不同人的照片。說不定一個是自己，一個是情敵呢……

至於找我聊情傷呢，大多都是男孩子。這幾天我印象最深的有兩個，一個是「舔舔犬」（作者註：即舔狗），他自己才上大一，因為炒鞋有一些收入，喜歡一個女孩子，就給人家花錢，已經花了三四千。對方明顯釣著他的，不拒絕也不全然接受。反正我說他吧，也沒用的。

而且花錢來找萬事屋聊天，也不是要個答案，就是來抒發抒發情緒。我說你可以找別的女孩，他就說感覺沒人比她更好。沒轍，陪著聊天就行了。

這個道理我早就懂，最早我做萬事屋，就是因為我閨蜜那段時間遇到渣男，天天找我傾訴。我同樣的話給她說，她用同樣的煩惱來訴說，就是那麼回事兒。我當時就覺得，我都應該收錢！

然後一搜，還真的可以用這個做做副業。

但我可能下學期不會再繼續做萬事屋了，一是我準備考研，二是我接的單子大多是聊情傷的這些，說來說去都是差不多的事情其實，沒什麼意思，我都覺得無聊了。（畢安娣）

（文中倪歆然、王霖、李藍藍、趙雪嬌均為化名。）

（本文來源：「字母榜」公眾號，原題「在線工具人，年輕人最後的副業」）

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