「共機擾台」已經成為台灣生活的新常態，自2020始至2021年，每年以2.53倍增長。預期2022年，擾台次數還可能繼續增加。美國彭博資訊指出，美中關係可能影響中共軍機，滋擾台灣防空識別區的次數。

過去一年，美國與台灣加強防衛關係並積極擴大台灣的國際參與。不論是美國國務院次卿克拉奇（Keith Krach）訪台、台美簽署海巡合作備忘錄，一直到近期台灣申請加入 CPTPP（跨太平洋伙伴全面進步協定），類似事件發生的隔天，往往都是共機擾台的高峰時段。

2022年新年賀詞，中共總書記習近平指出「實現祖國完全統一是兩岸同胞的共同心願。真誠期盼全體中華兒女攜手向前，共創中華民族美好未來。」這是習上任總書記以來，自2016年來，第一次在新年賀詞闡述兩岸議題，顯現中方在兩岸關係上掌握了主動，我國依雖以不變應萬變之道理未加以回應，但可以想見，2022年台海上空亦不會是平靜的一年，我國空軍弟兄的戰訓壓力不言而喻。2011年到2019年間，新進飛官扣除離退人員只新增21位，面對高空防壓力，台灣至少要增補110名飛官才能符合台灣最低座艙比1.33，台灣的「有機無人」已是空軍最嚴峻的挑戰。

2020年10月，時任國防部長嚴德發即透露，截至當時，國軍戰機針對台灣周邊敵情威脅，共出動2972架次監偵攔截，光是驅離共機擾台的相關耗費成本約在新台幣255億元，不難想見2022年成本支出可能高達新台幣645億元，空軍緊急升空嚇阻的成本太高。

我國自2021年起加強了戰訓指導原則，就台海空域對共機設有「監視區」、「警告區」與「摧毀區」，並訂出絕不讓共機趨近距本島30浬空域的反應「紅線」。

而所謂「摧毀區」範圍，仍為12浬領空。國軍除加強戰力整備之外，應全面升級「海空聯合常態性作戰」共同協防於防空識別區域內，而沱江艦是海軍唯一能夠儘速量產的作戰艦艇，亦是數量最多的軍艦應該長期參與協防停駐於「監視區」，這是因為考慮到共機擾台多在南海識別區的範圍，此距離我國本土起飛約莫600公里之遠，每當雷達出現信號，我國戰機就必須全力衝刺達到共機擾台的地點進行驅離，成本昂貴，更何況在可想見的未來必定會是常態性的出沒，我空軍可將原本要飛抵的「監視區」調近一步到「警告區」即可，監視區驅趕之任務交給海軍軍艦，並同時以飛彈追蹤監視，以確保共機不會經過我國空域紅線。

而我國最強的紀德艦則可長期停靠「警告區」與「摧毀區」的防空識別區之間，以大幅度的分擔空軍聯隊之戰備驅離任務。（作者為中國文化大學 國家發展與中國大陸研究所博士研究生）

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