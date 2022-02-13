立委王婉諭因為自家的小孩分不清楚祖父母與外祖父母的區別，就打著「性別平等」的旗幟，要求教育部辭典更改其定義，一律稱「祖父母」，而教育部居然「從善如流」，據以更改，同時更有許多人盲目支持，這真的是天下奇聞了。

自家的小孩分不清祖父母、外祖父母的區別，這是家長理應加以說明的分內之事，自己不教，竟要求所有的人都跟著她一起混淆不分，這是個什麼樣的立委？領國家的公帑，做這種無聊、無謂、缺乏知識的建議，難道不會愧對於選民嗎？

傳統以來，親屬稱謂的關係，向來是十分清晰的，普通話的祖父母、外祖父母，閩南話、客家話的阿公、阿嬤、外公、外嬷、姐公、姐婆，一聽而知，這是父親或是母親的爸爸、媽媽，這有什麼難懂的？又哪裡牽涉到所謂的「性別平等」問題？

男女有別，各繫親屬，父系的兄弟姐妹，稱叔伯或姑姑；母系的兄弟姐妹稱舅舅、阿姨，幾千年來，莫不如是。即便到了現代，仍然一體通用，一聽之下，就知道是父系或母系的親屬，這較之英語中以UNCLE、AUNT籠統稱呼，更是明晰。依照王婉諭的邏輯，姑姑、阿姨的區別，是不是也要加以重新釐定？

語言是約定俗成的，私底下的稱呼，只要能明白達意，叫外祖父母為阿公、阿嬤，也未嘗不可，但一個小孩，同時有祖父母、外祖父母，總得在稱呼上有所區別，才分辨得清。

知所從來，是傳統稱謂中極重要的親屬系譜觀念，王婉諭弄巧成拙，竟無端將外公、外婆一筆勾銷，這樣水準的立委，未免讓人搖頭嘆息了。

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