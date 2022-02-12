大陸滑雪女將谷愛凌在冬奧締造歷史，她在自由式滑雪大跳台完成1620度轉體動作，1620這個數字因為中文諧音「一路愛凌」而大受歡迎。一些外媒報導谷愛凌是滑雪史上第2位成功使出1620度轉體動作的女子選手，不過谷愛凌後來親自發影片糾正，她其實是史上第一位成功的女將才對。

外媒報導法國女將泰絲勒德（Tess Ledeux）在今年1月的世界極限滑雪大賽已經達成了1620度轉體，但谷愛凌解釋這和她的動作有些不同。「我在網上看到了好多不同的解說，有的是正確的，但是也有好多是不正確的。」

陸媒《新浪體育》引述谷愛凌的說明：「我第一跳做的1440是右轉的，這個是我在奧地利訓練學會的，我也是世界上第一個女子做這個動作。在比賽中我們看到了一個法國選手做1620的動作，她是上個月剛學會的，但是我的1620和她的有一個很大的區別，所有人都有一個方向會容易一些，就像右手或者左手拿筷子，對位來說我往右轉是更容易的，我選擇挑戰的1620是往左邊的，就等於左手用筷子。」「所以我賽後說是世界上第一個女子做這個動作是指反向的1620，她的1620是正向的。」

簡言之，泰絲勒德是依照慣用方向轉出1620度，谷愛凌則是逆向完成動作。谷愛凌當時肯定自己有獎牌，所以最後想挑戰一下直衝金牌。谷愛凌原先逆向最多轉到1080度，這次她1620度完美著地時興奮尖叫，大家就知道這是歷史性的鏡頭了。泰絲勒德賽後稱讚谷愛凌是非常厲害的對手，但她也表示是谷愛凌身為地主選手才獲得更多賽前練習的機會。