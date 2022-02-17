中華隊競速滑冰女將黃郁婷17日在北京冬奧競速滑冰女子1000公尺出賽，在沒有發生失誤的情況下可惜速度並未拉起來，最終以1分17秒35位居第24，賽後坦言沒有出差錯、平安完賽就是最大安慰，父親兼教練黃錦龍則心疼黃郁婷壓力太大，個人強項1000公尺從沒跑過這麼差。

黃郁婷賽後表示，賽前心情相當複雜，因為就算她盡力完賽、問心無愧，也會擔心對替她加油的人感到很抱歉，「1000公尺表現算是不是太好吧！但至少我沒有出任何的差錯、平安地溜完，我覺得這對我來講就是最大的安慰，儘管秒數沒有達到我設定的秒數，但至少問心無愧！」

黃錦龍補充：「最後一項1000公尺比預估的成績有落差，本來想說第1圈可以跑到26秒8，但今天27秒7，最後一圈本來是29秒8，也一直掉到31秒多，她從來沒有在1000公尺跑過這麼差。」

黃錦龍感嘆，黃郁婷1000公尺秒數不如預期，主要是這次北京冬奧壓力很大，吃沒吃好、睡眠品質也不好，如果沒有中華奧會同仁及她老爸一起在北京這裡，恐怕很難熬下去，有可能這是最後一次奧運，接下來黃郁婷預計沈潛一下，先把兩個世界盃賽事完成，再來考慮未來。

競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧女子1000公尺奮力完賽。（中華奧會提供）