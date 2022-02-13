日昨，才付梓中文版的《後臉書時代》（FACEBOOK: The Inside Story），作者史蒂芬‧李維（Steven Levy）在自序裡寫道：「祖克柏為什麼要將公司改名為Meta、重新把公司定義為元宇宙公司？這個行為其實源自於臉書自身的瀕死經驗」！

臉書的之所以瀕死，何止是因為以「網站思維起家的臉書，差一點被行動科技的浪潮淹沒」，更是因為創辦人祖克柏雖然「的確是世界上最有影響力的人物，全球1∕3的人都在使用他的社群網站。但是這幾年，臉書被一系列醜聞纏身，祖克柏在美國，不論是右派或是左派，堪稱人見人打的過街老鼠。

最主要的原因，還是涉及網路社群媒體運營和假新聞充斥：從劍橋分析事件影響2016美國總統大選川普上任，到聯合國調查人員報導臉書平台和印度、南蘇丹以及斯里蘭卡的暴力活動有關，以及助長緬甸的種族滅絕等，都令祖克柏的正面形象瞬間瓦解。

在《社群謊站》一文中，尤虹文如此寫道：最近，《社群網戰》的電影名編劇索金公開寫了一封信諷刺祖克柏：「你以言論自由為據，為臉書發布明顯來自政治候選人的虛假廣告作法進行辯護。我欽佩你對言論自由的堅定信仰，它是我們民主的基石。但是，用瘋狂的謊言把清水攪渾，對我們的選舉、我們的生活，以及我們的孩子，有著非常真實和極其危險的影響。」

是啊，「我們的孩子」！王力宏、李靚蕾離婚私事，引爆網路霸凌孩子們的一雙父母。美國法庭也因此諭令：基於「孩子利益」，任何一方皆不可再透過媒體貶低對方！奈何，「人們愛偷窺的程度超乎想像」，此正如祖克柏在哈佛時，從人類「性喜偷窺」的劣根性看出商機，繼而做出爆紅網站般，但臉書也在攀至顛峰後，因遭遇行動科技浪潮，在由「慌」入「謊」的因果循環下，接連付出慘痛代價。

曾經，台灣錢淹腳目，而今，在政客們「昨非今是、昨是今非」的惡意操弄下，「台灣白賊話」滿溢到讓人民「溺水、瀕死」，此是不是與「少子化」有關？所以，才會毫不在乎「我們的孩子」！

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