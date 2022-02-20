昨（2/19）日，媒體以《政院要調查黃郁婷，教育部細數2大不當行為恐受罰》為題指出：競速滑冰國手黃郁婷日前在美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練時，在其「個人」社群網站，上傳身穿中國隊服練習影片，事後又回應以「體育無國界」，引發爭議。行政院長蘇貞昌乃「認為」黃郁婷選手行為「極為不當」，已「要求」教育部、體育署針對黃郁婷選手「不當言行」進行「調查」。

教育部長潘文忠立即跟進表示：國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家尊嚴。而政府以「人民稅金」挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

在蘇貞昌的「要求」下，教育部乃「細數」了黃郁婷的「爭議行為」，包括：1.於美國鹽湖城備戰北京冬奧訓練期間，在其「個人」社群網站，上傳穿著中國隊服裝的影片，以及2.後續發言內容，「不符國人」對國家代表隊選手的「期待」等行為。教育部表示，目前體育署刻正進行「調查」，後續將依「調查結果」，進行「處分」。同時，也將就本案會同中華奧會進行徹底檢討，以建立機制與「要求」，作為日後國家代表隊成員「對外言行」可「遵循」的規範。

衡鑒古今中外，從不缺伺機進行報復的「秋後算帳」。然蘇貞昌公然「要求」潘文忠，對黃郁婷施以「賽後算帳」，實在讓人嘆為觀止、瞠目結舌。首先，黃郁婷在「美國」訓練期間，穿著「中國隊服裝」錄影留念，即遭蘇貞昌認為「極為不當」！反之，若黃郁婷是在「中國」，穿著「美國或日本隊服裝」錄影留念，蘇貞昌又會認為如何？

其次，所謂黃郁婷後續發言內容，「不符國人」對國家代表隊選手的「期待」，試問：「國人」是指哪些人？「不符期待」甚或「令人大失所望」，何時竟成了可被施以「處分」的理由？回顧本（2）月11日，立委黃國書早就曾召開「黃郁婷事件無法可管？籲請體育署修正《國家代表隊選手參賽處理辦法》」記者會，呼籲體育署在今年6月成都世大運前，應儘速修正《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》，以利有法源依據，可資取消「損及團體形象或國家榮譽之不當行為」的選手資格。當時，體育署也曾公開做出：「將研議修法並加強選手教育」的回應。而今，難道因為蘇貞昌的「要求」，就突從石裡迸出可「處分」黃郁婷的法令！？

查《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》第15條：選手於培訓或參賽期間，有下列情形之一者，得由所屬單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協提經紀律委員會審議，以決定懲處方式；情節重大者，由單項協會或中華殘總、中華聽體協、中華智體協取消其代表隊選手資格，並報本部備查：

一、未依選手培訓參賽實施計畫參加國家代表隊培訓及參賽。

二、違規使用運動禁藥，損及團體形象或國家榮譽，經查證屬實。

三、不聽從教練指導或有破壞國家代表隊團體和諧。

四、變賣或使用公有器材設備，涉有營私圖利行為者。

依此請教蘇貞昌、潘文忠，有關教育部指摘黃郁婷1.穿著「中國隊服裝」錄影留念；2.後續發言內容，「不符國人」對國家代表隊選手的「期待」，究竟違反或牴觸了《國家代表隊教練與選手選拔培訓及參賽處理辦法》裡的哪一條規定？蘇貞昌、潘文忠反倒應該要留意：依據國際奧會比照《世界人權宣言》發布的《運動員權利與責任宣言》（The Athletes’ Declaration），明訂運動員的權利包括：「參與運動與競賽，不受政治傾向或其他主張的歧視」，以及「言論自由」！

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