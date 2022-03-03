俄羅斯與烏克蘭開戰後，行政院宣布參與國際上對俄國的經濟制裁，但隨即有許多人揭露，俄羅斯是我國燃料煤第2大進口國，2021年占比為20％，而且去年我自俄羅斯進口約180萬公噸天然氣，將近佔10％，質疑我們要怎麼制裁？

今天全台又發生大停電，還沒入夏已經讓民眾怨聲載道，行政院、經濟部、台電忙成一團。果然如各界所預期，今年缺電會是大問題。

歸根究柢，誰叫民進黨要推動2025非核家園且反對重啟核四？今天民進黨政府只能動一張嘴，無法真正制裁俄國，對台灣民眾而言，並沒有損失，只是民進黨淪為笑柄，可改天如果是台海開戰海峽被封鎖，進口的天然氣與媒進不來台灣怎麼辦？

核能發電，才是乾淨(沒有空汙問題)、便宜又能確保國安和供電穩定性的發電，因此我主張2025之後續用發電成本最便宜的核電，如今萬物齊漲小老百姓已苦不堪言，屆時萬一因為停用核電導致電價暴漲2倍，民進黨要幫小市民出電費嗎？想也知道不可能，因此與其指望民進黨良心發現，不如將命運掌握在自己手上，未來選舉別投給那些不顧人民死活不敢支持核能發電一味推動非核家園的候選人。

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