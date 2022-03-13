2022年2月美國拜登政府發布美國新的印太戰略，強調美國不但要扎根印太區；要深化與東協合作；強化四方會談、AUKUS的軍事技術聯盟戰略目標。基於此，3月底美國總統拜登旋即召開「美國與東協特別峰會」，誓言要與東協國家建立「一個強大、可靠的合作夥伴，並鞏固一個自信和統一的東協，以應對這個時代的挑戰」。

美國要在印太地區建立一整套的安全機制，包括政治、軍事、經濟的安全機制，發揮美國在全球軍事力量的平衡作用。美國印太戰略也提醒著中國脅迫與侵略正在世界各地蔓延，尤其在印太地區最為嚴重。對此中國不滿表示，美國試圖建立印太版北約，破壞區域安全。對中國來說，無論是AUKUS或者QUAD戰略目標針對性相當強烈。尤其AUKUS成軍，對中國構成安全威脅，中國無法容忍美國試圖在印太地區建構單極體系的戰略意圖，這也迫使中國勢必得採取行動回應美國。

用軍事行動回應美國印太戰略

中國外交部長王毅表示：「美國印太戰略的真正目標是試圖打造一個印太版的北約。中國有權採取一切必要措施維護自身的合法權益」。

中國的擔憂不是沒來由，中國政府一邊觀察美國北約及歐盟對烏俄戰爭反應，成為中國在東海、台海、南海採取行動的依據，自從2月24日烏克蘭俄羅斯戰爭爆發之後，同一時間中國也在南海海域及渤海區域舉行軍演，甚至在拜登指派5名前高級官員及前國務卿蓬佩奧相繼訪問台灣的時候，傳出中國海軍艦艇進入台灣領海的消息。之後烏俄戰爭陷入膠著的情況，以及美國東協特別峰會之前，中國海南海事局又發布聲明從3月4日到15日在南海實施軍事訓練，演習範圍是海南省與越南之間的海域。中國選擇在此時及南海爭議海域上舉行大規模軍演，有意警示美國與其盟國之意圖。

在2022年冬季奧運期間，俄羅斯總統普丁訪問中國時稱，「俄中兩國是著眼於未來的戰略夥伴，中俄新關係號稱超越了冷戰時代的政治軍事同盟關係」，被外界解讀，中俄關係可能成為軍事同盟關係。可惜的是俄羅斯在烏俄衝突中，沒能取得戰略優勢，中國現在得面臨獨自面對地緣政治壓力的挑戰，現階段難以再加強雙邊戰略關係（包括在安全領域）回應來自美國的挑戰。自顧不暇的俄國，難以提供中國有力的支援，這也迫使中國在所謂的核心利益，包含東海台海及南海議題上，必須要有所行動。

而此時中國的行動，更顯得相當微妙，當全世界聚焦於俄羅斯攻打烏克蘭的戰爭上，如果中國自己進行類似的軍事行動，又該如何行動？只是，如何採取軍事行動，採取何種軍事行動，對中國來說都不是「一塊蛋糕」這麼簡單，無論武力攻台或者攻佔南海任何一個國家的島礁，都不容易，需要豐富經驗與清楚的戰略行動計劃，更要充分準備，否則只會淪落俄羅斯攻打烏克蘭的窘境。

理論上，無論是台灣還是南海，各國發展自己的不對稱戰略已有多年，加上有了烏克蘭的經驗，美國及盟國有足夠的信心與資源能夠提供盟國軍事援助，不會讓這些盟國孤軍奮戰，烏克蘭事件多少間接強化了美國新的印太戰略的強度。

烏俄衝突帶給印太區可能的連鎖反應可能出現幾種狀況，萬一中國在印太地區與其他國家產生衝突，彼此不僅面臨安全威脅，而且還面臨其他的安全困境之挑戰，舉例來說，無論是四方會談，還是AUKUS戰略目標要破壞的是中國內海化戰略，還要聯合其他地區國家反制中國，如果萬一中國與其他國家爆發衝突，這些被中國修理的國家可能有了美國及盟友的支持，同樣也會做出不對稱的報復措施，這都可能會讓彼此相當痛苦。

雖然東海台海還是南海海域目前沒有爆發戰爭的危險，但是全球局勢牽一髮而動全身，烏俄戰爭的衝突勢必對印太地區，尤其與中國有爭議周邊區域局勢帶來安全困境之影響，值得注意。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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