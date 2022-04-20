華視出包播出戰爭快訊，引發民眾徹底恐慌，連帶驚動情治系統！民進黨政府由上到下螺絲全都鬆了，慣性式嚴重雙標怎能不一直出包？面對全台跳電問題什麼都能怪，如今又出現新聞亂播「兩岸開戰」假消息傳播，華視僅靠一句「人員作業設定錯誤」澄清就能甩鍋卸責，難道NCC真能裝作看不見？

出現如此重大新聞誤報，民眾質疑身為主管機關NCC漠視閱聽眾權益，無法建構健康傳播環境，總不能老調重彈消極呼籲媒體落實專業自律，或者不痛不癢的用違反《廣播電視法》第21條不得妨害公共秩序或善良風俗之規定，罰錢了事。

面對華視這次重大出包散播「兩岸開戰」假消息，連帶驚動情治單位實屬情節重大，已造成社會恐慌，更嚴重來說恐有引發戰爭危及情勢發生，NCC要不要盡快嚴處停播、撤照等行政具體處分？面對行政院下達的權責處理，全民都在看身為獨立機關的NCC是否真能秉持中立客觀？還是絕對服膺特定政治顏色？

※以上言論不代表本媒體集團立場※