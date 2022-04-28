快篩實名制28日上路首日，健保系統一早就當機，民眾買不到快篩劑，罵聲連連。從前年的口罩之亂，到去年5月疫情大爆發時民眾打不到疫苗，一直到今天的快篩劑之亂，蔡政府的防疫作為一直沒有長進。

雖然叫民主進步黨，但民進黨政府執政的特質就是既不進步，也沒長進。台灣為什麼會養成這樣一個不進步的執政黨？原因很簡單，民進黨只要在選舉的時候抬出「二二八」，喊出「保衛台灣主權」的口號，就能贏得選票，所以不需要也不願意進步。

民進黨政府主持下的防疫政策及作為，就是政治算計一堆，只缺保命的物資。前年新冠疫情一開始，民眾大排長龍搶買口罩的情況曾經鬧了國際大笑話；後來其他國家紛紛忙著採購足夠人民使用的疫苗，想方設法儘早解封時，民進黨政府還停留在讓人民買得到口罩的階段。去年5月爆發的疫情，讓政府不思進步的防疫作法洩了底。當民眾需要接種疫苗保命的時候，人民發現，原來政府1年來居然連最重要的疫苗都沒有買足，從「台灣能幫忙」掉落到「台灣需要幫忙」，又賠上了800多條人命。

但這還不足以讓民進黨政府覺醒及長進。去年11月3日，美國疾病管制暨預防中心（CDC）繼美國食品藥物管理局（FDA）核可之後，正式核准全美5到11歲兒童施打輝瑞BNT疫苗，而且在核可之後幾天，全美國就開始給兒童接種疫苗，因為兒童疫苗都已到位。繼美國之後，日本、加拿大、歐盟各國、澳洲也都開始對國內5到11歲兒童接種輝瑞BNT兒童疫苗，歐盟、加拿大及澳洲甚至在今年2月以前，也已開放6到11歲兒童接種莫德納疫苗。但民進黨政府不但沒有立即跟進美歐、日本等國家給兒童打疫苗，還在3月底任由到手的莫德納及BNT疫苗50多萬劑屆期銷毀。

本月國內疫情狂飆，政府採取「正常生活下積極抗疫」的政策，以致每日確診數一再攀高，28日單日確診數已經破萬。面對Omicron的高傳染率，政府是應該調整防疫政策，但政府這個「新台灣模式」的防疫政策基礎必須建立在民眾接種疫苗的高覆蓋率，以及自我快篩監控健康的方便性之上。

但實際上，在11歲以下兒童沒有打疫苗，沒有保護力的現實下，家長擔心，孩子也怕，學校沒辦法正常上課，大多數的家庭也無法正常生活。而繼疫苗之後，台灣的快篩劑也跟不上世界腳步，無論是數量或品質。新實施的「3+4」居隔新制26日上路，要求居隔者需做5次快篩，結果實施沒幾天，居隔者可拿到的快篩試劑卻縮水到成人3劑，國小到高中學生2劑，就是因為快篩劑沒有準備到足量。

而且從去年6月開始，歐美國家、亞洲的日本、印尼及韓國都開始使用準確性極高的漱口式快篩試劑，可以讓成人，尤其是孩童，免受戳鼻孔之苦。民進黨政府至今都還沒有准許漱口式的快篩試劑進口，連戳鼻孔的快篩試劑也進得不夠快，不夠多，造成開放快篩實名制實施首日，不是購買系統當機，就是民眾得大排長龍搶購。弄得綠營桃園市長鄭文燦決定發放20萬劑快篩試劑給高中以下學生的宣示，也都跳票了。

抗疫之路還長，我們期待民進黨政府也能「實名制」，防疫多長進些，多做些符合「進步黨」該做的事。（作者為資深媒體人）