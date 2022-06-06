日本《產經新聞》獨家報導，日本防衛省將增派一位現職文官駐台。長期以來日本只派一位退休少將自衛官駐台，但退休人員職能終究受到限縮，所能發揮的作用有限，如真能增加一位現職官員，即使屬於文官性質，仍具有重大意義。台海動盪不安之際，這則新聞在兩岸引起許多討論與爭辯。

戰略改變 日自衛官駐台

日本此一動作有其合理性，應非空穴來風。近年日中關係惡化，美中亦走上對抗之路，日本對美國戰略布局亦步亦趨，拜登政府推出印太戰略，岸田內閣更加碼演出。俄羅斯入侵烏克蘭，美國發動對俄羅斯經濟制裁，日本毫不猶豫放棄努力了10年的日俄友好行動，不再寄希望於北方四島領土爭議的解決。北大西洋公約組織（NATO）即將在西班牙馬德里召開峰會，美國國務卿布林肯預告日本將首度參加，這代表大西洋和印太區域安全關係的掛鉤，將是21世紀地緣政治的關鍵性一步。

不僅如此，日本防衛預算長期占GDP比重約1%，近年為因應中國軍力崛起而逐漸提高，今年4月生效的國防支出5.4兆日圓，已創歷史新高，自民黨決定明年度將繼續增加到6.5兆日圓，並考慮在5年內將占比提升至2%。日本前首相安倍晉三認為，中國崛起是日本21世紀的最大挑戰，指責大陸企圖改變南海和尖閣群島（釣魚台）現狀，主張日本應正視中國的威脅，擴編防衛經費、強化安全對策。岸田內閣準備大幅提高軍費、參加北約峰會、在台派駐現職自衛官，都代表安全戰略的改變，對反中的民進黨政府而言，應該是好消息。

細究上述3件台日關係大事，日本提升防衛經費是既定方向，但軍費增加未必表示可以遏制中國軍力上升，岸田文雄首相首度參加北約峰會的可能性很大，但這不表示「印太小北約」的誕生，更不代表中國崛起的趨勢會因而逆轉，至於日本派現職防衛官駐台，尚未獲得官方確認，其實質意義究竟有多大，是否代表台日軍事合作關係的建立，或者如部分學者所解讀的，是為未來可能的撤僑行動做準備，仍需要看未來事實的發展來確認。

三大因素 美對中有轉圜

探本溯源，日本是台灣長期的朋友，台日文化與經濟關係緊密，但日本有自己的國家利益，70年代日本搶在美國之前拋棄台灣和大陸建交，日本民族性可見一斑。台灣應有自己的安全思維，不但不能依賴日本，甚至對日本的介入要戒慎小心。

美國是全球抗中政策的核心，日本只是扈從角色，但美國有多少決心與實力與中國進行新冷戰，其實並不確定。尤其俄烏戰爭爆發、美國通膨惡化、經濟復甦勢頭中斷，三大意外因素迫使拜登政府必須重新思考與中國的關係。對拜登而言，當前兩大緊急事件必須優先處理好，第一是年底期中選舉不能敗選，否則就會跛腳，2024連任就機會渺茫。要打好選戰，通膨必須壓制，那麼，經濟就是優先議題，因而已考慮取消對中國的懲罰性關稅。這就出現了第二個必須優先處理的事件：需要和中國談判取得利益交換，以避免遭到共和黨「出賣美國」的批評。

拜登結束韓國與日本訪問行程，完成印太戰略布局後，可以看出美國對中政策的修正與轉圜。國務卿布林肯的中國政策演說，揭櫫拜登「投資厚植國力、與盟邦和夥伴群策群力、提出與中國一較高下的願景」三支柱之餘，還清楚表明美國「無意圖與中國進行新冷戰，也無意阻止中國之崛起」，並強調美國「不支持台獨，反對兩岸任何一方片面改變現狀」，隨即更改國務院官網關於美台關係的現況事實清單，將5月5日刪除的「美國不支持台灣獨立」字句，5月28日再度納入，這是國務院1個月內兩度修改美台關係的現況陳述，動作非常大，意義極不尋常。看來安排中的拜習視訊會談有成局的可能。

對台灣而言，蒙著眼睛抗中至為愚蠢，日益浮現的蔡英文路線並非追求台獨，而是追求執政權，取得權力後卻心中無人民，只知追求私利，看在一般民眾眼中，不會五味雜陳嗎？