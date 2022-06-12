日前一名15歲少年染疫解隔後在學校昏倒，緊急送醫不治，死因為「新冠肺炎病毒感染」，並在4小時內火化，連學校制服都來不及換掉，結果事後指揮中心指揮官陳時中卻說沒規定染疫亡需在24小時內火化，讓家屬無法接受。《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（11）日提到，陳時中曾因父親過世時發生的一件事感到不受尊重。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》引述一篇陳時中自己寫的文章提到，陳的父親過世時，因為葬儀社暫時找不到冰櫃，讓陳的心理非常難過，感到不受尊重。吳子嘉說，如今人家的小孩連衣服都沒得換就要送去火化，政府卻告訴大家還在研議中。

時事評論員李正皓也說，這件事情已經吵了很多天，但一開始的幾天，包括陳時中及衛福部都是在證明過去沒有相關規定，是在做政治上的攻防，而不是告訴我們未來要怎麼處理。

李正皓表示，近日每天都有超過200例死亡，晚一天研議出結果就會多200個家庭破碎，與其花時間鬥嘴，為何不儘早召開會議？他更指出，此事僅是行政問題，不用編預算、不用下單，「開完專家會議說『不行，這病毒還是很危險』，我們也摸摸鼻子就算了，不是嗎？不處理嘛！」