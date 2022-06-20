本年6月10日中共海關總署動植物檢疫司發文，宣稱已多次從台灣輸陸的石斑魚中檢出孔雀石綠、結晶紫等禁用藥物，故決定從13日起暫停受理台石斑魚輸陸，此將重創台養殖漁業。這是繼2021年大陸禁止台鳳梨、釋迦及蓮霧因病蟲害暫停輸陸後，再次列入石斑魚。大陸對台農漁產品採用貿易禁運制裁方式，已產生「連鎖效應」。表面上，農漁產品貿易禁運是農業檢疫、用藥等技術性問題；但實質上，兩岸缺乏對話與協商，恐有政治因素阻礙兩岸農漁業交流與合作。

對此，民進黨政府批評中共已多次不符合國際慣例，片面禁止台灣農產品輸陸。農委會主委陳吉仲甚至宣稱，大陸「違反國際規範相當清楚」，將透過雙方協議平台提供科學證據，要求取消禁令，若無正面回應，不排除向「世界貿易組織」（WTO）申訴。事實上，中共海關總署早在2021年12月30日已通報台，廈門海關從台輸陸的活石斑魚中檢出禁藥。先前無預警禁止台鳳梨、釋迦及蓮霧等輸陸，而水產則屬於「經濟合作框架協議」（ECFA）早收清單項目，此牽動台農漁業者敏感政治神經。

首先，自民進黨執政後，大陸當局對台政策單邊行動增多。相對鳳梨、釋迦、蓮霧無預警禁運，此次石斑魚在半年前已露出警訊。觀察中共對台政策的單邊行動，有持續擴大領域及力度趨向。儘管國台辦發言人朱鳳蓮曾表示「事實上完全不存在什麼、殺雞儆猴的問題的意思，大陸方面發布關於加強台灣地區，輸大陸活魚檢驗檢疫的警示通報，是合理正當的舉措。」這項「合理正當」舉措，在民進黨政府解讀卻是「基於政治目的的貿易制裁」。顯然，禁運台農漁產品輸陸，已陷入「純粹檢疫」標準與「政治因素」介入之爭論。

大陸當局指出，這是「正常的水生動物安全衛生管理問題」；但民進黨當局卻「不考慮漁民切身利益，不切實際履行監管責任，不反思自身存在的問題」；反而是「借機進行政治操弄，把必要的安全防範措施泛政治化，把單純的技術性問題複雜化」民、共主政下兩岸執政當局原本欠缺政治互信，石斑魚事件陷入「健康安全」及「貿易制裁」之爭論，再度惡化兩岸關係。

其次，中共單邊行動增多，源自台跳脫「九二共識」。兩岸關係敵意如螺旋般上升，民進黨政府採取「抗中保台」路線，加入美國倡議「印太戰略」，加大陸方採取單邊行動之力度。自2019年始習近平倡議民主協商「兩制台灣方案」，蔡英文總統則推動「抗中保台」路線，從提出「九二共識」之備選方案，如「九二歷史事實」、「九二會談精神」、「九二共同認知」，並未為陸方所接受；後公開否然「九二共識」存在，標籤化「九二共識」是「一國兩制」。

尤其甚至是提出「對岸鄰國論」、「中華民國與中華人民共和國，互不隸屬」，更是悖離維持現狀承諾及極具挑釁性。這強化中共對台政策「反獨促統」力度，對台軍事外交領域展現「硬更硬」壓制威脅。同時，採取單邊行動措施，產生「骨牌效應」或「寒蟬效應」、「連鎖效應」，達到「殺雞儆猴」目的。

復次，中共當局已改變對民進黨傳統執政縣市之懷柔政策。面對即將而來2022年台灣地方選舉與2024年總統大選將至，禁止石斑魚輸陸，藉此產生「寒蟬效應」改變台灣民眾「反中」認知。目前全台石斑魚產量出口比重主要集中於大陸，陸任何限制都會重傷台石斑魚出口。中共對台已改變「向南移、向下沈」，「三中一青」、「一代一線」政策，不再對民進黨執政縣市農民及漁民進行拉攏及懷柔。例如拒絕參與先前民進黨執政的高雄市舉辦「港灣城市論壇」、取消台中市舉辦東亞運動會舉辦權、禁止綠營執政城市交流及限制綠營執政縣市首長訪陸。

台灣近年來被禁止輸陸農漁產品，包括鳳梨、釋迦、蓮霧及石斑魚，主要產地在南部且為綠色執政縣市；儘管亦波及藍營執政縣市台東釋迦，石斑魚養殖業主要集中在民進黨執政屏東縣。當陸方宣稱並非採取「政治干擾」因素對台實施貿易制裁選，影響區域涵蓋藍綠執政區域，幾乎無一倖免。2021年台輸陸的石斑活魚，占整體出口92%，大陸幾乎是台外銷主要消費地。大陸石斑魚產量本身即可自足及出口，輸入台石斑魚固然有照顧台漁民利益考量；但也有其農業統戰思維，即在台內部創造與陸利益關聯潛在支持團體。

最後，兩岸農漁業競爭加劇，相關執法有其難度。依「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」規範409項禁止赴大陸投資，其中就包含鳳梨為禁止赴陸投資，然鳳梨也被技術轉移移植大陸。此外，石斑魚養殖技術、人才也轉移至陸。儘管有上述審查原則，但因台灣屬於小農制，若有心人士試圖攜帶品種闖關或是走私等，實不易防範。且因裁罰需要非常強而有力的證據，難以單憑一個網站或資料即處理，目前為止尚無因違反409項禁止赴大陸投資項目開罰的案例。

台灣目前雖訂有《植物品種與種苗法》，但難以如科技業般防堵高科技人才遭陸挖角，加上很多大陸農企業者或官方組織的團體等，動輒以「顧問」名義邀請台灣農漁業技術人才西進，也由於「顧問」頭銜模糊不清，且陸方未必會披露何人擔任顧問或為實際經營者，故追查有事實上的困難。依現今的農作及漁作技術來說，品種和技術會相互綁定，針對品種特性建立適合的管理方法，若技術由農漁民外流到大陸栽種及養殖，品種也被攜帶轉移，此或將強化大陸農漁業相對於台灣之競爭優勢。

總結而論，兩岸當局在欠缺政治共識前提下，民進黨當局難以透過「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」及「兩岸經濟合作架構協議 （ECFA） 」進行對話磋商，無法進行兩岸同步受理植物品種權、魚品種權優先權主張，致台農漁新品種新研發成果在大陸難以獲得保障。近年來大陸政府繼宣布禁止鳳梨輸入後，後宣布釋迦及蓮霧禁令，現又禁止石斑魚輸陸，此已產生「連鎖效應」，民眾恐有預期心理擔心未來何種農漁產品可能被禁。

同時，這也引發台灣社會對大陸對台農業發展人才、技術及資金吸納之關注。從2018年中共祭出的「對台31項」、「對台26條」、「福建225項清單」，到「農林22條清單」，加大吸引台灣人才、技術及資金之力度。大陸禁止台灣鳳梨、釋迦及蓮霧、石斑魚輸入，其實前述水果及魚類已有許多台農漁及台企業赴陸耕種、飼養及生產經營。當整個技術被轉移後，陸方往往採取增資方式稀釋台資金比重，降低台農漁企業資金、技術作用及影響。此時，也因農漁民個體戶不易至陸投資發展，而是整套及產業鏈皆已轉移至陸。最終形成台農漁至陸發展，但卻與台相似產業形成國際競爭局面。

（作者為佛光大學公共事務學系副教授）

※以上言論不代表本媒體集團立場※