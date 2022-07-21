媒體報導國軍中部招募中心至法務部矯正署，向收容的少年宣導加入國軍行列，當然「英雄不論出身低」，若是這群「逆風少年」，能夠痛改前非，加入軍中成為優秀的軍人，也是很勵志的，早年國軍也會將犯罪、不堪管教的軍人，納入「反共救國軍」集中管理，早年軍情局更有吸納黑社會份子，為其工作，所以並不算首開先河。

可是，國軍推動募兵制的本意為何？無非就是要打造一支「量適、質精、戰力強」的軍隊，就是希望透過人員減少的情況下，招募高素質的人力，使得部隊更專業化、現代化，但是事與願違，當初政府並未做好評估下，貿然實施募兵制，至今已經10年，兵源不足早就是各部隊的夢魘，除了專責的招募單位外，各單位也要編組人員去各地招募，招募在很多長官的眼裡，是比戰備訓練還要重要的大事。

如今招募中心跑去矯正署招募，或許出發點是善意，但是給一般民眾的觀感，可能就會覺得，是不是軍隊出問題了？什麼人都收了？反正放到籃子都是菜，只要你肯來，國軍都收，跟國軍一再宣傳的高素質人力，似乎與實際情形不同。

當初國軍還是徵兵制時代，只要是有前科的新兵，長官總是再三交代要顧好，畢竟這群人逃亡、犯錯的比率確實偏高，無形之中加重了隊職幹部的負擔，天天為管教操心，哪有時間去顧戰備訓練。

中共軍校現在也在招生，必須是甲等體位，不能近視，高考成績也不能太差，還要通過「政審」，三代清白，才能成為解放軍的一員，反觀國軍要去矯正署招募「逆風少年」，國軍當前素質如何？國防部自己心裡有數。

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