陳時中正式參選台北市長，走下神壇，面對台北市民的檢驗。

2020年1月20日「中央流行疫情指揮中心」成立， 2月23日，陳時中部長擔任「中央流行疫情指揮中心」指揮官。兩年多來，他統籌各部會資源與人力，召開跨部會及專家諮詢會議，更在每天中午兩點，面對全國觀眾公佈最新疫情及措施，牽動社會各界，如：國人能否返國？學校是否停課？民眾能否出門？各行業誰存誰亡？都是他說了算！於是，家人離合、地方興衰、行業榮枯……都在他一念之間。權柄無邊，榮極軒裳！另一方面他又有《社維法》護身，網軍加持，於是呼風喚雨，無所不能。

2020年2月12日陳時中緊急撤回前一日陸委會宣布的陸配子女有條件來台措施，於是，滯留大陸的「小明們」，就遲遲無法回台。陳時中當時強調「國人優先」，他說：只要人在台灣，醫療絕對無差別待遇，全力救治。但是，真的嗎？

2021年4月20日，華航諾富特群聚事件發生， 4月23日萬華茶藝館衍生感染事件，5月13日陳時中表示：此波疫情是因「人與人的連結」而染疫，從而造成陳時中防疫破口，萬華人從此背負原罪，擺脫不了被歧視的眼光。那段期間，萬華空城，別說遊客，連遊民都閃了。外送員止步，居民自我居隔，數百家茶室齊關門。走在空蕩蕩的華西街，聽到的只有自己的腳步聲。戶籍在萬華的美髮師，被要求暫停到班；戶籍在萬華的小女，中醫師拒施針灸。陳時中說：「只要人在台灣，醫療絕對無差別待遇」真的嗎？

兩年多來，前半期陳時中極力維護「清零」的假象，獨攬「世界怎麼跟得上台灣」的榮光，拒絕普篩。面對輿論批判，濫用《社維法》，箝制網路異議。2016年依《社維法》63條「散布謠言」移送法院的案件，只有七件；2020年移送的案件卻遽增至127件，其中77%被裁定不罰。當然罰不成，就我所見所聞，有人不過在陳時中發言底下回了一句：「甚麼有困難，你就是不肯普篩吧！」就被疾管局移送刑警局，請問犯了哪條法令？但指揮中心已經達到了讓「社會噤聲」的目的。

2022年新冠疫情再度狂燒，陳時中所謂的「超前部署」一一破功。台灣要疫苗沒有疫苗，要快篩劑沒有快篩劑，急診室、藥房，處處排長龍，淪為國際救濟的對象，不但日本、美國，就連立陶宛、斯洛伐克、捷克都成了施主。台灣從「抗疫模範生」變成「吹牛No.1」，這屈辱，台北市民刻骨銘心。

陳時中參選造勢第一場，終於向萬華的居民致歉了。但表達善意的同時，卻讓警方架走了現場嗆聲的民眾。心態上，他還是那高踞神壇的指揮官吧！警方也忘了，此刻他只是個懇求賜票的候選人，被架走的民眾才是選票的主人！且讓台北市民以「選票」來回應這件事吧。（作者為中華語文教育促進協會秘書長）

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