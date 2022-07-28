美國國會眾議院議長裴洛西女士傳聞有意出訪台灣，現在已經成為熱門政治議題，而且各方政治評論，都不免將其出訪與拜登習近平通聯對話聯結掛勾，但是兩者之間能否存在因果連動關係，有無理由相提並論？恐怕是乏人深思無人細究。

北京是不會在華盛頓公開高調施壓下輕易就範，所以雙方若是想達成通聯對話，華盛頓深知對方只會喝敬酒不可能喝罰酒，所以拜登認為裴洛西在此刻採取此舉動，基本上就是胡亂攪局，因此才會不留情面負面回應。

裴洛西高調面對此事，確實讓多人見獵心喜，立刻跟著起鬨，絕對不讓裴洛西有機會退縮回頭。面對出訪台灣勢必引發緊張態勢，事情發展到此種地步，公開叫陣情緒升溫下，請問究竟裴洛西是自願上火線，還是被硬推上祭「台」呢？

政治講求算計，在此必須點破幾點，期待各方思索其中玄機。首先是裴洛西執意出訪，其實是顯現出美國政府內部矛盾，在雙方協商高峰通聯對話之際，這是加分還是減分呢？雖然民主政治講究分權制衡，但亦期待在對外政策上相互配合支援，裴洛西唱出訪問台灣這個走調音符，會對華盛頓整個應對中國大陸外交組曲，產生何種效應呢？

其次反觀台北，作為當事者明知容許裴洛西來訪，勢必會讓情勢更加複雜嚴峻，但卻未置可否無法明確表態，明眼人早就看出，台北根本就是被當成抗中卒子，華盛頓大打台灣牌時，台北能有多少自主空間，在此展現無遺。弱國面對強權本來就空間有限，若將任人擺佈視為當然，最終窘態就是如此。

再者就北京來說，儘管連發數次惡言恫嚇，但若是真要為裴洛西訪台兵戎相向動起干戈，大概還不至於昏頭到那種程度。但是可預期的是必然會持續對台施壓，並且與華盛頓溝通協調過程亦會波濤起伏，華盛頓所期待北京在特定議題上相互合作空間亦會緊縮，正面互動進程也會推遲。假若美國底牌是希望挑起新冷戰，倒真有可能求仁得仁心想事成。

此外就期待在北京與華盛頓互動過程中加以挑撥離間之第三者來說，能夠操弄誘騙到讓裴洛西親上火線，甚至再加碼鼓譟聲勢硬將裴洛西端上祭「台」，這筆政治交易真是穩賺不賠。只是華盛頓、北京與台北三方當事者，未見得能夠看得出這個在美國政治議程期中選舉上，會讓在野黨漁翁得利，在國際舞台更是會讓人親痛仇快兩敗俱傷多方都輸之衝動躁進行程。

最後還是要說最可憐的仍然是台北，以往多年對美工作在邀訪政要上，外交佈局都是能夠展現遠見，從雷根與柯林頓等在尚未飛黃騰達前，於其仍為政壇新秀階段，先行邀訪來台打好關係基礎，在潛力股上下注投資，所以才會在日後開花結果。

結果現在都是在走下坡之政治人物，於政治生命日薄西山之際，臨去秋波刻意是將台灣作為其爭取票房最後掙扎舞台，但卻毫無未來性可言。而台北又因未能妥善處理兩岸關係，在單邊押注狀況下，只能讓華盛頓予取予求，真是啞巴吃黃連有苦說不出啊！（作者為中華戰略學會研究員）

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