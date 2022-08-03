別誤會，這篇文章不是寫來黑陳明通的，是稱讚陳明通的。

談到神風特攻隊，往往網路上都是把他們當成腦殘，替已頹廢不堪的大日本帝國當砲灰，以肉身駕駛飛機衝撞美國船艦，妄圖改變不可扭轉的敗局。然而這種邏輯是偏頗的，不公平的，完全是事後諸葛亮。神風特攻隊為國做「有意義的犧牲」，完全是「聰明」且「愛國」的行徑。現在陳明通要仿效了，只不過，陳明通做的不是攻擊，而是承擔：以肉身作盾牌，承受一切的砲火。一身血肉都獻給民進黨與愛徒林智堅。

7月31日，針對林智堅台大國發所碩士論文與學長余正煌高度相似一案，現任國安局長兼台大國發所教授陳明通再發2000字聲明，「強調是他先修正林智堅論文後，才交給余正煌參考。」暗示余林二人論文之所以如此相像，是余抄襲了林智堅的未出版論文，林智堅完全不知情。幾乎同一時間，林智堅也出來喊冤，強調：「藉由陳明通老師的聲明可以很明確地告訴大家，水落石出，還我清白，我沒有抄襲。」陳林二人一搭一唱，合作無間。

套用南宋謝枋得《文章軌範》中所言：「讀諸葛亮《出師表》不墮淚者不忠」，聞陳明通2000字長文，不墮淚者亦不忠於台灣！陳明通一世英明，被譽為本世紀台灣最偉大思想家之一，無論在學界或政界都有極高貢獻，這樣的大人物面對林智堅此等年紀、學識、社會貢獻都遠不及己的人物，願意這樣一己扛下，只為證明愛徒清白，此等愛才與愛台灣之心，誰能不墮淚感動？

看看國民黨人吧，過去諸如國防部長楊念祖、高雄市議員李眉蓁等人，被指控學術抄襲時，有任何人擁有陳明通這樣的高貴情操，以堪比神風特攻隊的速度出來保護他們，避免產生傷害嗎？沒有，國民黨就是遜咖，這兩個人迅速被以「正常社會的價值觀邏輯」清掃掉了。反觀林智堅，為了台灣，台灣偉人陳明通護他護了一個月了，始終不放棄不拋棄，充分證明了台灣人價值的「優越性」。

以現在趨勢看，林智堅大有繼續讓陳明通犧牲之意。7月31日林智堅公開表示，對於給余正煌民調資料的事情，陳明通只是一次口頭詢問，他有同意但沒有落於文字。而關於初稿給了余正煌的事，林智堅強調「他不知道說老師把他原先做的初稿交給了余先生」。也就是說林智堅無辜到不能再無辜了，如果有任何抄襲，都是「陳明通與余正煌的錯」、「陳明通的錯是給余正煌論文，余正煌的錯是抄襲林智堅的論文」。

事態繼續演變下去，搞不好還會出現林智堅怒告陳明通「洩密」、「竊盜」他的研究成果授與第三人，害林智堅被誤會抄襲余正煌……的荒謬場面。而對於林智堅責任全給陳明通擔的決絕態度，陳明通默默承受一切。筆者才疏學淺，翻遍史書只看過學生替老師犧牲的，沒看過老師願意為了學生身敗名裂的，陳明通堪稱中國歷史5000年來最偉大的老師也不為過啊！

對於陳明通和林智堅的師徒情深，余正煌律師張祐齊說「陳明通說的不是事實」，完全沒這回事，余的論文全都是自己寫的。時代力量立法院黨團總召邱顯智則說：「陳明通說將林智堅論文改一改交給余正煌參考，請問有信件嗎？證據在哪裡？沒有的話就是空口說白話。」余陣營這兒糾纏到底，得理不饒人，實在讓人髮指！繼續苦苦相逼，難道不怕陳明通效法古賢「以死明志」嗎？（陳明通殉國，誰還敢繼續逼林智堅？）萬一逼死台灣當代最偉大思想家，這責任你們擔得起？！

奉勸國民黨，不要低估陳明通愛護學生的決心，選舉只是一時的，如果真為了選舉逼死逼走陳明通這樣的偉人，必將被釘死在台灣歷史的恥辱柱上，永不得超生，如同秦檜一樣遺臭萬年！

PS. 林智堅不只台大國發所論文有事，中華大學碩士論文也有事，望中華的指導教授賀力行效法陳明通的「神風特攻隊」精神，替愛徒保駕護航啊，只有台大全身而退是無用的。（作者為網路媒體工作者）

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