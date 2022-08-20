繼教育部無視社會觀瞻，將總統蔡英文當年教授升等公文與論文等檔案設為「機密文件」封存30年，如此欲蓋彌彰的大搞行政濫權惡行後，在野的國民黨近日欲調閱疫苗採購價格合約及會議資料時，再度「抓包」又被衛福部認定是國家機密，以密件封存30年，而濫權將資料列為機密的始作俑者前衛福部長陳時中，早已棄防疫工作於不顧，大大方方「落跑」選台北市長，萬一當選，日後台北市政公文不會出現列為「國家機密」的謬事？教人不敢想像。

先是「論文門」，再有「疫苗門」，執政的民進黨似乎試圖讓人民複習如何無下限的濫用行政權限，才會無端將上述全民矚目的案件列為機密，此舉無疑是自我打臉民進黨長期以來聲稱「人民有知的權利」的民主原則，更像是一種「自汙」，擺明「此地無銀三百兩」又能奈民進黨何的囂張心態，惡劣非常。

陳時中在部長任內濫權加密到30年一事，在現下憲政體制的制衡框架下，根本無法可管，加之民進黨執政以來，何曾尊重憲政體制過？

遠有蔡英文總統在內的陸委會等官方部門，屢屢僭越法律與職權，直呼對岸為中國；再有陳時中任內狹立院多數通過的《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，讓指揮官可以假防疫為名，越權「實施必要之應變處置或措施」，再輔以無限上綱《社會秩序維護法》適用範圍，在防疫過程中不斷侵害人民的健康權、財產權、言論自由等憲法所保障的權利。

最近行政院又再度以保障數位人權、促進數位通訊傳播自由為由，推動實為有違憲之虞，欲使百姓箝制言論的「數位中介服務法」，若非民怨橫生只好草草緩行公聽會，否則民進黨毀憲亂政又將再添一筆。

縱觀教育部的蔡英文論文加密30年；「數位中介服務法」中授權行政機關可在法院裁定前，先行「行政認定」違法要求業者對特定訊息加註警告標誌；還有陳時中那很可能是獨步全球政府的疫苗資訊封存30年濫權惡行，再再顯露執政的蔡政府已經自許是「行政惡霸」，這樣的政黨，你還要用選票讓它進化為「憲政巨獸」？這樣的陳時中，你還敢讓他當台北市長？

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