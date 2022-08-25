台灣人為什麼這麼喜歡惜福？

有朋友聽了我下面說到的事情可能會質疑，哇台灣人那麼「小家子氣」嗎，怎麼都那麼「節省」，說難聽不就是摳門嗎。

這裡想講我觀察到非常神奇的一點是，台灣人對待自己的時候，在生活中會有節儉、惜福的觀念，但與此同時，台灣人卻非常非常喜歡捐款，喜歡幫助別人，所以今天咱們前半段講惜福，後半段談佈施。

●福報像水龍頭溜走

有一個詞我是來到台灣之後才第一次聽，那就是「惜福」。我在廣東聽得比較多可能就是珍惜，節儉。

我之前有一個台灣室友，我刷牙的時候她在旁邊洗臉，我刷完牙漱口的時候水龍頭會一直開著，她說了一段讓我很驚訝的話：「我們的福報就像這個水柱，就這樣嘩啦啦地流出來。」

如果有一個老天爺，他一定不是按照人類社會的價值來判斷要不要珍惜，比如水不值錢，就不用珍惜，黑松露很貴，就珍惜。這位朋友讓我知道，惜福是一個對萬事萬物都平等愛惜的態度，不會說巧克力好吃，就惜福吃掉，白開水取之不盡，就能倒掉。

●好命的孩子

浪費被長輩念的經驗，我們都有。有一年我去這位朋友家過年，本要抽一張紙巾裝菜渣廚餘，她跟我說如果被阿嬤看到，阿嬤可能會念：現在的小孩哦真是太好命了，用紙巾來裝廚餘！

後來我們吃瓜子殼，都用撕下的日曆來盛。

●阿公和六角星魔法陣

說起被阿公阿嬤念，一個朋友跟我講過他家的故事，他們家在雲林，世代務農，他的阿公很節儉，同時動手能力很強，會收集一些舊機器拆下來的螺絲、零件，留著改裝成務農可以用的鏟子、鋤頭等等。

雲林老家的廁所也被阿公改造過，阿公把洗手台的水管跟沖廁所的地方連起來，洗手的水可以被收集起來沖掉小便，可想而知阿公節水的程度。

朋友小時候看一部動漫，裡面有一個機器人叫魔動王，他會從星型魔法陣裡出來，朋友小時候想模仿這個橋段，便拿寶特瓶裝滿水，在院子裡潑出一個六角星魔法陣，結果被阿公看到，給他當場罵到臭頭。「消郎（瘋子）哦！在那邊浪費水是不是！給我過來！」

●省水拿獎金

除了民間的傳承，政策的鼓勵也很重要。我常去一位住新北市中永和的老師家裡，老師是家庭主婦，持家以後想出各種省水方法，新北政府有一個節水表彰計劃，如果你這一家用水逐月減少，就會給這戶人家頒發獎金，老師就拿到過獎金。

查閱資料發現，各縣市都有類似的政策，比如說台南有一個百萬獎金節水活動，只要本期帳單(5、6月)用水量較上期(3、4月)帳單用水量節省者，就能報名獲得獎金。

雖然我們從小就朗朗上口「誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」，但沒有下地幹過活的我們，其實很難體會什麼是所謂的珍惜糧食。

我有段時間常去上面提到的老師夫婦家吃飯，老師的丈夫，也是我的老師，這位老師的母親已經九十多高齡了，吞嚥不順利，咀嚼兩下沒味道、吞不下去了就吐出來，吃一盤會吐掉大半，堆得高高的。

老師都會在媽媽吃完以後，把母親吐出來的東西吃掉，老師說這是幫媽媽惜福。我真的很佩服老師的精神，因為我會想，如果是我，我願不願意，我做不做得到？

跟老師一起吃飯，我觀察到，即使飯席間有鮮甜的湯，大家都喝得肚子鼓鼓的，但臨走前，他還是把服務員為他倒的一杯白開水喝完才走出餐廳。

●惜福不NG

台灣各賣場都有「惜福專區」，普通水果店的惜福區是賣臨期蔬菜水果，放在店面最顯眼處。連鎖超市比如全聯有臨期的麵包打六折，家樂福傍晚有打折麵包和打折熟食。

●打包與光盤是光榮

去外面吃飯，菜上得七七八八的時候，店員會主動走過來詢問是否需要打包盒，大家都會很默契地各家分一點，均分帶走，避免浪費。

我在台灣已經參加過三次較正式的宴席，其中有一次，店員手上拿著很多餐盒跟袋子，一邊走一邊分給各桌，鼓勵大家帶走食物。

餐宴菜單很豐盛，十幾道菜，桌子放不下的時候，一般可能先把吃剩的撤掉，吃熱乎的，但店員撤下時會問：「這一個要不要先幫您包起來？」在台灣，打包是常態，是理所應當的事情。

●有錢也可以節儉

惜福的概念常常出現在台灣人的生活中，開頭提到的那位台灣室友，她會那般規勸我，說福報像水柱一樣嘩啦啦流走，除了家庭教育，也一定受到整個社會氛圍的影響。

有的人可能會質疑，哇台灣人都那麼「小家子氣」嗎，什麼都那麼節儉，不就是摳門嗎？我認為台灣人的惜福，是指不會把錢花在鋪張浪費上，不用超過真實需要的，來製造所謂排場，但我不覺得這是摳門，這反而是一種自信，和自持。

即使是很有錢的人，也不至於揮霍無度，王永慶會把肥皂邊邊角角粘起來再用、吃不完的芥末醬冰在冰箱第二天再拿出來吃，這些事台灣人基本都聽過。

節儉、勤勞，本就是我們傳承千年的民族文化，是深入骨髓的精神美德。台灣的家庭教育教「得來不易」，所以也有網友告訴我，台灣民間很多看起來不起眼的田僑仔，即使家裡好大一片地，也仍然省吃儉用。

●台灣人的佈施？

這裡我想講到我所觀察到的一點非常神奇的地方是，台灣人對待自己的時候，在生活中會有惜福的觀念，但與此同時，台灣人卻非常非常喜歡捐款，喜歡幫助別人，樂善好施。

我在台灣真的遇到非常多好的老師，我在世新遇到一位老師，老師人已經七十多歲退休了，2017、2016年的時候，陸生交換生還很多，很多陸生喜歡選老師的課，我們下課了，老師都會帶著我們去吃好吃的，跟我們這群離家的孩子聊聊天，有時候也有台灣的同學一起。

●把硬幣給我們的老師

我們常去的地方是羅斯福路一帶。老師經常走到一半就突然站住，摸出錢包，原來台大公館那條街和地下通道偶爾會有街友乞討，老師拿出硬幣，不是自己投哦，他會把錢給學生，叫我們幫他投。

我後來想，為啥老師為什麼這麼做，除了老師自嘲說「啊自己年紀大啦，蹲下去就起不來了很辛苦啊」，應該還有另外一個原因，老師想讓我們感受幫助他人的快樂。

我曾問老師，老師你有沒有看過一些新聞，有的乞丐白天乞討，晚上住豪宅，還有一些甚至是假裝的，其實他們還可以去工作的，

老師的回應是，他既然選擇了幫忙，就不會考慮對方是不是一個騙子，那跟他已經沒關係了，反而要感謝他們給自己機會行善，他只要做自己認為應該做的，對得起自己的良心，就可以了。

●捐發票的箱子

台灣的購物發票可以兌獎，我自己就中過兩百塊，台灣大街小巷能看到捐發票的透明箱子，裡面都裝著許多發票，雖然可以抽獎，但很多人直接將發票捐給慈善機構，哪怕它們背後可能是一筆巨額獎金。

由於傳統文化「樂於助人」與民間信仰的雙重浸潤，台灣人很「多管閒事」，幫助人沒有地域的限制，他們看到全世界哪裡有需要就往哪裡去，歐美、東南亞、大陸，彷彿全世界的事台灣人都要當成自己的事一樣。

●陳淺鄉的往事

我聽老師講過大陸八九零年代水災，當年政治環境複雜，台灣慈濟突破很多難關去大陸賑災，賑災團月刊裡記載了一個故事，長江、淮河因連夜的暴雨水位高漲，老百姓在政府開炸計劃前有三十二小時的時間撤離。

命雖然保住了，家園莊卻稼毀於一旦，一眼望去，只有圍堤上臨時安置災民的草棚，陳淺鄉的一位老婦人看著這般慘狀，喃喃說著：「沒有家了！沒有家了！什麼都沒有了！」

這時，一位慈濟師姐看到她，馬上迎上去說：「老奶奶，你還有我！撐著點！」老奶奶雙腳一軟馬上跪了下來，師姐也忍不住跪下來，與她抱頭痛哭。

●汶川大地震的愛心

前陣子四川汶川大地震週年紀念，B站上有一支發燒視頻播放量八十多萬，是2008年四川512大地震時，台灣為大陸電視直播募款，明星、政治人物輪番參與直播，當募款接線員，鼓勵台灣民眾打電話進來為大陸民眾捐款。

主持人說：「今天很多市長縣長和名嘴都不去上節目了，他們都來這裡接電話，因為他們覺得今天他們的聲音露出去是最完美的！」

●神秘的喜憨兒愛心餅乾

以前跟台灣學姐一起住，我們房間常出現一種深藍色包裝的鳳梨酥，但這個品牌我沒有在門市裡見過，直到有一次在市政府，忠孝路的十字路口，看到了一些大朋友在賣愛心餅乾，他們是一群唐氏兒童，我才發現室友就是跟他們買的。

●阿公阿嬤的菜

我有時候會跟一位同學一起去傳統市場買菜，市場裡除了正式攤位，還有阿公阿嬤帶著自家種的蔬菜出來零售的「走鬼攤」，同學會幫忙買。

阿公阿嬤的菜價會稍高於攤位的菜價，因為不是大面積效率化種植，但同學不介意，他說希望他們早點賣完早點回家。

我的奶奶也喜歡在家院子前種一些瓜果，偶爾拉去路邊賣，想到這心中一陣暖流，相信奶奶也會遇到這樣的好心人。

●涓涓細流成江海

可能會有人說，這不是小恩小惠嗎？但若沒有涓涓細流何以成江海，互助互愛的社會氛圍正是從大家有錢出錢、沒錢出力、再小的幫助也願意付出而來的。

●兩文錢的故事

把硬幣拿給陸生、讓我們佈施給街友的老師還常常跟我們說一個公案，古代有一個女子很貧窮，身上只剩下兩文錢，買包子都不夠，見到一間寺廟就走進去，把所有錢供養掉了，當時的住持和尚出來幫她懺悔回向，沒想到女子的命還蠻不錯的，後來入宮當了妃子。

發家富貴了，又帶千兩金子來寺院作佛事，沒想到住持和尚只叫徒弟出來主法而已，女子很奇怪，為啥從前兩文錢您都幫忙回向，這一次千金卻只有這個待遇？

老和尚就說從前兩文錢的心地是圓滿的，所以再少的錢我也要親自住持，不然對不起你，但現在你富貴了，雖然金多，但是不夠真切，所以請弟子來就夠了。

原來啊，對當初的女子來說，兩文錢是她的所有，而對於富貴人家來說，千金只是他們的一部分，所以二者培福上有這樣的差別。力量的大小不重要，那份心最難得。

●無價玉蘭花

新北的頂溪站人流量很大，常常能看到賣玉蘭花的朋友。有一次我正蹲下去挑花，一個人影從捷運站裡面衝出來，在花籃裡丟下一張一千塊後就消失不見了，全程不到三秒鐘，花也沒拿，是真的咻地一下就跑走了，做好事做得跟「做賊」一樣，當下我非常震驚。

那些看到小孩浪費就罵人的「摳門」阿公阿嬤們，背地裡可能做了很多好事，有一個台灣朋友就跟我提到自己的阿嬤出資捐了一面廣角反光鏡，希望能減少三岔路的交通事故，還有網友看了我分享的視頻後跟我說：「鄰居家阿嬤很小氣是真的，很喜歡捐款也是真的。」

這個社會上還有很多捐瀝青修路的、出資建設裡民中心的……當我把台灣人的惜福，跟他們的樂善好施連在一起看的時候，才明白《小兒語》裡面寫的「待人要厚，自奉要約」是什麼意思。（廖小花/台師大陸生）

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