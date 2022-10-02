民眾黨新竹市長參選人高虹安日前被爆論文抄襲，沒有想到讓她民調高漲。新竹出身的民進黨團總召柯建銘乾脆親自出馬，痛批高虹安利用公帑出國留學，行文經濟部要求資策會提供她任職的資料。根據最新的報導，民進黨側翼網紅更繪製高虹安與中共的關係路徑圖，質疑她在辛辛那提大學念博士的指導教授是中共「千人計畫」一員。民眾黨主席柯文哲笑說，如果是真的，他早被美國情治單位幹掉了。

民進黨4年前在九合一選舉重挫，此後並無亮麗政績，蔡英文總統連任面對同志賴清德嚴峻挑戰，拜賜「習五條」、「香港送中」、及「抗中保台」，竟然獲得817萬票支持。年底的地方選舉，由於百業蕭條、底層反彈，民進黨儘管有執政的優勢、紓困預算奧援，卻因為林智堅論文抄襲案戳破媒體包裝，輔選團隊剉咧等，只好打「天下烏鴉一般黑」的烏賊戰。

目前民進黨鋌而走險，已經顧不了起碼的民主風範，試圖將高虹安染為「紅色鏈」的一環、目標是新竹科學園區的「護國神山」。先前，名嘴周玉蔻指控慈濟證嚴「當然不是中共同路人、是中共自己人啦」，那是更嚴重的污衊，引起社會的強烈反感，終究，蔡英文總統被迫出面拜訪上人。其實，民進黨這兩年因為防疫不力被批，惱羞成怒之餘只會紅帽亂拋，針砭政府者往往被打為「中共認知作戰」的「在地協作者」，聽來文謅謅的新詞，說穿了就是「通敵者」。

美國在冷戰初期，共和黨參議員麥加錫以防止共黨滲透顛覆為由，往往在沒有充分證據的情況下，對於政府官員、專家學者、公會成員、及好萊塢演員進行獵巫般攻擊，很多人被羅織為共產黨、或同情者，經過非法調查、草率審查而去職甚至入獄，這是美國民主歷史最不光彩的一頁。台灣在戒嚴時期瀰漫白色恐怖，也有類似的作法，那是歷史的不幸；特別是在後期有所謂的「三合一敵人」，將島內黨外人士及海外台獨分子與中共扣在一起，不過是欲除異議分子而後快。

蔡英文獲得連任以後，新威權主義的龜腳終於趖出來，即使綠營，凡是批評政府的就被打為「中共同路人」，包括質疑小英博士論文的政論節目主持人彭文正、反萊豬萊牛的蘇偉碩醫師、反高端的中研院院士陳培哲，近日脫黨宣布參選桃園市長的創黨黨員鄭寶清也難逃。其實，台派早先討論中正紀念堂的定位，有人主張何不皆大歡喜改為「反共紀念堂」，強烈反對者的說法竟然是「蔣介石是中共的同路人」。根據民進黨一言堂的邏輯，豈不非我綠營、其心必紅？

念理工科的應該都有耳聞，美國的安全考核相當嚴格，留學生想留下來從事敏感的工作，必須經過層層的查核，不要說中國人，連台灣的外省人都被拿放大鏡審視，輪不到民進黨黨羽來談三道四。令人髮指的是，民進黨成立不過36年，是經過多少前人的犧牲奉獻、在百姓的呵護下得以成長，終於兩次或得選民青睞執政，不料竟然為了捍衛權力、及利益可以不擇手段，把異議被打為異端，順我生、逆我亡。

民進黨之於國民黨原本是取而代之，班師回朝的蔡英文政權變本加厲，儼然進入「類戒嚴」時期，令人椎心泣血。此刻，鳴鼓而攻之，可也。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※