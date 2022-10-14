因為日本認證疫苗不包括台灣的高端疫苗，引發親綠名嘴周玉蔻重炮轟擊，以及審計部揭露高端疫苗合約有5大缺失等負面消息，使得高端最近又成了媒體焦點，也進一步喚起國人對去年衛福部倉促核准高端疫苗「緊急使用授權」（EUA）的記憶。

日本日前宣布開放免簽自由行，旅客只要接種3劑日本認可的疫苗即可入境旅遊，然而，日本開放的疫苗認證名單中卻不包括高端，因此施打高端疫苗的國人如果想赴日旅遊，必須多花3500元做PCR且為陰性，才能入境日本。過去一直以「高端戰士」為榮的周玉蔻得知這個消息後極為不爽，直言非常想去日本旅遊，但是施打高端疫苗讓她成了「倒楣族」，因為赴日多了一道程序，還得多花錢。

此外，審計部日前公布高端疫苗的查核報告，指出高端多次延遲交貨，但衛福部卻遲遲不罰，以及未確實推估國人需求，導致疫苗過期銷毀等5大缺失。對此，行政院長蘇貞昌回應稱「依約而行，該罰就罰」；但是面對外界「護航高端」的質疑，他又強調，疫苗是戰略物資，「如果可以自己製造生產，每個國家都會儘量自己製造。」莫非蘇貞昌的意思是說，為了促成疫苗國產，即使在核准高端疫苗的過程中出現瑕疵，社會也應該寬容看待、不要計較那麼多？

問題是，WHO核准的疫苗就那幾支，哪來「各國能自己製造都會儘量自己製造」？這是在騙誰啊！更何況，國人並未反對或阻礙國產疫苗，而是要求政府相關單位必須依法確實審查，以保障國人的健康安全。然而，去年衛福部卻處處放水，不但以當時鮮少使用的所謂「免疫橋接」方式認證高端疫苗的效果，且放任高端在通過EUA後1年了仍未依規定交出保護效益報告。

在審計部提出缺失報告後，衛福部長薛瑞元才在立委質詢下表示，如果高端交出的報告不符要求，就會廢止高端的EUA。老實說，就算衛福部此時廢止高端的EUA又有什麼意義？股價曾狂漲13倍的高端，如今「由絢爛歸於平淡」，該上車、該下車的人恐怕都早已入袋為安；而衛福部採購的500萬劑高端疫苗將銷毀170萬劑，報銷率高達34%，顯示國人對這個疫苗沒有信心。股價炒完了、疫苗沒人要接種了，誰還管它有沒有EUA？衛福部的反應未免也太慢了吧。

針對高端引發的種種爭議，民進黨台北市長候選人陳時中表示，「我現在已經離開衛福部了。」意思是這一切都不關他的事了。問題是，發給高端EUA、簽訂採購合約，以及高端延遲交貨與未依約交出效益報告等，都是發生在他擔任衛福部長與疫情指揮官任內，就像他的麻吉周玉蔻曾說的，「你們幹的好事，我會不知道嗎？」陳時中是最了解箇中隱情的人。包括高端疫苗在內，種種防疫亂象，外界必會追究到底，陳時中休想甩鍋。（作者為作家）