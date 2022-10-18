未公開露面，沉悶一陣子的總統府資政、前中央研究院長李遠哲在11月台灣地方縣市長及議員選舉前夕，突然出來指責蔡英文的諸多不是，有人稱是為捧賴清德2024年總統寶座鋪路等眾說紛紜。

尤其，說到蔡英文的能源政策失敗，最高興的應該是韓國人。因為，前總統文在寅和民主黨接二連三敗選，其中重要因素之一就是「非核家園」能源政策未獲得韓國選民的共識與支持，卻要以權力強制推動。

甚至，少子化後，各大學面臨招生困難，紛紛倒閉情況下，文在寅要求赤字連年的韓國電力公社出資成立一所大學，目前只有一棟大樓，教授和學生寥寥無幾，並且累積下來的虧損一直增加。足見，文在寅只求自己的「功績」，不顧他人。

尹錫悅新政府上台後，主管能源部門產業通商資源部長白雲揆已由檢方起訴，科長及承辦公務員多人正在牢房。法界認為，本案越滾越大，擴及太陽能設備掩蓋田地，讓農民損失慘重。因此，文在寅脫不了「罪魁禍首」之責。

相信李遠哲看到文在寅的施政失敗，南韓選民毅然選擇了與政治距離遙遠的檢察官尹錫悅出任總統，蔡英文畢竟在台灣政治圈混過，知道台灣人民為何厭惡國民黨的腐敗，所以才讓蔡英文執政，希望見到國家的嶄新一面。

不料，蔡英文施政6年多比文在寅還差。台灣選民覺得，蔡英文和民進黨的貪婪比國民黨有過之無不及，不僅破壞憲法與民主制度殆盡，此次地方選舉的黨內機器失靈，完全由蔡英文一個人「挑選」，因此，李遠哲坐不住，必須提出嚴重警告。

為什麼蔡英文的「同志們」背離？理由很簡單，他們已知曉蔡英文的「末日」近在咫尺，免得受到牽腸掛肚，越早脫離越好。像文在寅般，不是他一人坐牢就可以解決，其他舊時幕僚與忠犬每天忐忑不安。今天，檢方找這個人偵訊，明天，監查院叫那個人來調查。

因此，在文在寅掌權5年期間，出任內閣各部會部長、青瓦台安保室長、國情院長，甚至選舉委員會、國家通訊傳播委員會及人權委員會等相關人員都要受到法律制裁。

台灣監察院長陳菊真是沒事做。自台北跑去台南參加「安倍晉三紀念銅像揭幕典禮」並致詞。說實話，這種事絕對不會在南韓發生，日本殖民統治韓國36年，至今不管南韓或北韓，凡是韓國人都咬牙切齒，父母教育子女「勿忘過去的歷史」，才能保障國家的明日。

南韓早已於1970年代，把韓語中的日本話強制消除，甚至把聳立於首爾中心的「總督府」日式建築用炸彈摧毀，不讓後世看到日本人留下的渣滓。

既然11月地方選舉是，2024年總統及立法委員選舉的前哨戰，台灣選民學習南韓選民的勇敢選擇，趁此機會何不讓蔡英文重重摔一跤呢？讓台灣不繼續沉淪，讓人民能說真心話，真正作國家的主人。（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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