民進黨9月7日舉行「女力會做事」形象影片公布記者會，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左起）、南投縣長參選人蔡培慧、蔡英文總統、屏東縣長參選人周春米、新竹市長參選人沈慧虹、彰化縣長參選人黃秀芳出席，展現爭取地方執政的決心。（資料照,姚志平攝）

爭取連任的台中市長盧秀燕14日晚間舉辦「十全十美・女力挺台灣」聯合造勢大會，合體全台9位國民黨女性縣市長候選人，氣勢驚人。有評論拿民進黨9月舉辦「女力會做事」記者會比較，並點出總統蔡英文輔選較盧秀燕聲勢小的原因。

台中市長盧秀燕與國民黨女性縣市長參選人在台中合體造勢，上萬支持者湧進會場，展現超人氣。（資料照,陳淑芬攝）

盧秀燕「十全十美 女力挺台灣」聯合造勢大會，國民黨女性縣市長候選人，包括彰化縣長王惠美、宜蘭縣長林姿妙、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善及南投縣長候選人許淑華、高雄市長候選人柯志恩、嘉義縣長候選人王育敏，首度合體造勢。當晚有上萬支持者湧進會場，展現超人氣。對此，港媒《中評社》認為，盧秀燕與民進黨台中市長參選人蔡其昌民調差距持續擴大，使盧有餘力幫忙其他縣市女性首長候選人拉抬聲勢，也因此被稱為國民黨的最強母雞。

然而，民進黨9月也舉辦過「女力會做事」記者會，當時由蔡英文帶領5位女性候選人，包括新竹市長候選人沈慧虹、彰化縣長候選人黃秀芳、南投縣長候選人蔡培慧、屏東縣長候選人周春米、花蓮縣長候選人Kolas Yotaka共同舉辦，不但效果不顯著，當時蔡英文更將炮火對向盧秀燕，引發不小風波。該評論認為，同樣身為女性輔選母雞的蔡英文，輔選卻沒有很大聲勢，除了與缺乏現場群眾的魅力有關外，民進黨目前執政導致許多負面執政績效加諸在蔡身上，蔡輔選不見得是正面形象，聲勢自然不像在野黨高。