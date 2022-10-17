追悔莫及？國民黨台北市議員候選人高揚凱今(17日)在臉書提到，近日有兩個人在懷念自己過去的錯誤，陳時中說若重來的話不會當指揮官，李遠哲則批評總統蔡英文。他強調，除政治凌駕專業外，這兩個人最大的特質就是四處押寶，然後錯了不認錯，快速切割，都是別人的問題，自己沒問題。有趣的是，這兩個政治人物都跟民進黨有深厚的利益糾葛關係，可以說是民進黨錯誤施政的劊子手。

高揚凱指出，李遠哲這一路走來曲折，堪稱綠營派系變色龍。以下根據媒體報導整理李遠哲的風向轉換：2000年總統大選前夕，李遠哲發表著名的「台灣到底是向上提升或向下沉淪」聲明，幫助陳水扁入主總統府。2006年李遠哲又發表「止謗莫如自修」聲明，痛批扁政府，要陳水扁考慮去留問題。2019年民進黨總統初選廝殺激烈，李遠哲與4位獨派大老共同發表聲明，要求蔡英文放棄競選連任總統。2022年李遠哲接受媒體專訪，重批民進黨政府快速腐化，以及對蔡英文的能源政策跳票表達失望。

李遠哲最大的政績，就是「十年教改」，為台灣教育體制，種下不可逆的禍根。但是李遠哲把責任推給當時執政者，也就是李登輝。為什麼要把李遠哲跟陳時中放在一起看？兩個人同樣都是政治凌駕專業的表率，一個牙醫，卻能獨斷專制的控管整個台灣這兩年多以來的疫情政策，最後導致一萬多名不幸的同胞，因為錯誤的政策，而喪失性命。另外一個是以化學家的身分，專斷執行教育改革，讓這二三十年來，數以百萬的莘莘學子身受其害，等於葬送國家發展的命脈於一人。

高揚凱強調，政治人物要為自己的政治決斷負責，不是事過境遷，一句「如果重來」，或是把責任都推給其他人，自己乾乾淨淨，這是最可恥的行為。退一萬步來說，民進黨對自家政治人物做錯的事，如此寬容，卻對敵對政黨，幾百年前，八竿子打不著的事件，大扣帽子，全力撻伐。巧立名目的促轉會，就是在這個結構下應運而生，美其名是追求轉型正義，實質上就是政治追殺，這是讓他跟許多朋友對民進黨最感到憤怒的部分。

高揚凱說，民主社會，政治沒有回頭路，一個政治人物既然享受了權力，就該承擔責任，不能切割，而選民朋友們的眼睛必然是雪亮的，一定要透過民主的機制，用自己的寶貴的選票，給這些不講誠信，玩弄台灣的政治人物，狠狠的一巴掌。這一張選票，這一巴掌，都是為了台灣的未來而打，為了中華民國的長治久安而打。