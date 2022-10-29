台北故宮摔壞了3件國寶，民進黨上下像是吃了燈草灰般輕鬆，記者問「外傳3件古物價值25億元是否正確？」故宮院長吳密察表示，「遠遠低於你說的那個數字」。數字不肯講之外，院長還聲稱那3件摔壞的東西不是｢國寶｣，而是｢一般古物｣。奇怪咧！不是國寶，放在故宮幹嘛？

這就是民進黨政府對故宮寶物摔碎的態度，古物無價，說不出個價錢是你無知，但故宮欠缺的是一個態度，前2項寶物發現｢自然｣損毀之後，更應該對所有寶物提高防護警覺，怎會在一個月後立即｢人為｣摔壞第3件物品？故宮南院更是離譜，｢中國｣、｢中華｣字樣早就不見之外，甚且至把明朝嘉靖都寫成「一個道教皇帝對瓷器製作的影響」特展，豈不是滑天下之大稽、荒天下之大唐？

日軍侵華，國府千辛萬苦將國寶由北京運南京、由南京運重慶、再經由上海最後到台灣，沒有損傷一絲一毫；連從黃浦江載運上船時，毛澤東聽聞國寶在船上都下令停火放行，可見對中華古物的重視。

現在可好，一年半之內連摔3件古物，民進黨果然不是中國人，那還霸占著中國古物幹嘛？還是已偷偷的李代桃僵拿去賣了？還給國民黨、還給中華民國政府！

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