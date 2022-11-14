現在，網路上的曾經用語「丁丁是一個人才」，應該改成「中中果真才是個人才」啊！媒體報導，距離九合一縣市長選舉目前已剩下不到2周的時間，民進黨台北市長候選人陳時中，針對自己聲稱屢遭抹黑與抹黃而再度強調，「台灣人同島一命」，都是彼此的兄弟姊妹，「不要懷疑自己、不要分散力量、不要仇恨對方，這就是我們跟對手不一樣的地方」云云。

網路上也有一句話形容得貼切，「只要你不尷尬，那尷尬的就會是別人」。試問，是誰先挑起台灣族群分化與仇恨的種子？不就是那個當初法相莊嚴聲明「小明們」應該對自己選擇負責的那個陳時中嗎？怎麼，他竟還好意思說這是他與對手「不一樣的地方」？莫非陳時中真的以為「謊話說一千遍就會變成真理」？還是，他就是吃定了台灣民眾的「眼睛業障重」嗎？

準此，要如何檢視這位「說謊不打草稿」的陳時中？最好方法就是，只要他講得越是一把鼻涕一把淚的，或是好像很感性的，就只要把它「反過來看」即可。因為，他真的是人才，講謊話、幹話的功力確實已經達到「自己都不會懷疑」的地步了。小豬羅志祥單曲《免死金牌》歌詞中有一句，「能選擇勇敢面對自己，才是續命的免死金牌」。阿中要續命只有勇敢面對自己。誠如阿中自己所說，選舉只是一時的，要如何得到真正的救贖才是他此刻應該深思的啊！

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