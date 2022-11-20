台北市長選情緊繃，衛福部長薛瑞元不顧政務官行政分際，痛批國民黨攻擊手法如「頭蝨」，還指國民黨挑動仇恨值，是因為陳時中在防疫過程擋人財路幾十億。薛瑞元有律師資格，當知法律人一分證據說一分話，有本事就指名道姓，否則坐實「綠衛兵」稱號。

陳時中參選台北市長，擔任防疫指揮官時期引發的爭議當然會被檢驗，接棒部長的薛瑞元竟為此嗆告藍委；甚至衛福部被質疑幫高端寫疫苗效益報告「作弊」，薛還回說：「學生也能拿參考書」。薛巧辯護航高端，簡直把立委和老百姓當塑膠。

再者，薛瑞元罵國民黨像頭蝨追打防疫問題，是在選舉操作，卻又扯有藍營網軍在後面編故事。殊不知綠營側翼頻在網路攻擊護航，連新竹高中生辦模擬投票也遭出征，薛身為政務官硬扯有人編故事，也是選舉操作。

尤其薛說陳時中不接納普篩、不向掮客買疫苗，那些人才懷恨在心攻擊陳時中，並解釋「那些人」當初透過工商團體、宗教團體來洽談疫苗，還要衛福部先給訂金。此話把現今外界質疑的聲音全抹黑成是詐騙集團報復，薛猛打啞謎，無非是要掩飾真相。

看看高端剛報廢160萬劑疫苗、約13億元，還有1.3億快篩試劑將過期，更不用說今年買的2000萬劑次世代疫苗乏人問津，這些浪費公帑的事實真相，難道不是變相幫廠商開闢財路，「錯誤的決策比貪汙更可怕」，薛瑞元不思反省，還有臉把責任硬往外推。

衛福部近來因青少年自殺率高，硬扯與高樓增加有關惹議，薛瑞元卻荒廢政務當起綠衛兵，理不直氣很壯，讓衛福部淪為選舉的政治工具，真是陳時中的豬隊友。