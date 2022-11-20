報載民進黨台北市長候選人陳時中委售高雄國硯豪宅，引發炒房疑慮。蔣萬安回應此事頗為「中肯」——說清楚就不用擔心被質疑。質言之，炒房、投資客並不一定違法，也僅是通俗用語，從未經法律明確定義定性其行為要件。因此，就算陳大方承認是炒房、投資客，本身就不違法。料想陳應該也不在乎被認為是投資客，真正會讓陳在乎的，不過就是剩下寥寥數日的選舉觀感問題罷了。7天過後，除了陳時中自己，誰還在意他的豪宅售出與否的問題？

陳競總強調陳一直以來都依規定進行財產申報，相關財產資訊公開透明。此種說法本身即是一種「偷換概念」，就算是投資客，也必須要依規定進行財產申報；而就算不是投資客，也可能不依規定進行財產申報。因此陳總部的說法僅是在「道德卸責」，完全無法證明陳時中是否曾意圖炒房或者正在炒房，因為是否是炒房，本身就帶有很強烈的個人主觀性，而不存在須經法律認證的客觀性。

只是一般咸認，所謂炒房投資客，就是房子買來沒有自住過。「恰巧」陳時中的國宴豪宅案就符合上述說法的外觀定義。反而最能讓陳時中扯上「自住」的，是出自於他將國硯宅按《房屋稅條例》申請為住家用房屋課徵房屋稅。實務上，稅捐機關並不會去稽查是否實際居住，因此讓陳可藉此繳交最低稅率的房屋稅。

而俗稱的炒房投資客不外乎三者。

一、短進短出，賺差價：此種投資客好歹會再投資裝修屋內，讓後手省去裝修之苦賺的差價也還能算是監工設計費！

二、長期投資，出租收益：此種也需另投入資金進行裝潢整修、購置家電、租客管理、住家維護等，在出售房屋獲利前，賺的算是勞務費。

三、擺明我是投資客：此種屋主擺明就是「不演了！」，房子買來就丟著，什麼都不添購，甚至連掃把都不買，且最好是保持毛胚狀態，這樣連水龍頭都省了！對外都宣稱未來自住因此不賣，實則是待價而沽，多年後等待好時機出售，這也是我國房屋過往持有成本過低產生的弊病。

陳時中較符合哪一種？民眾應不難做出「心證」。至於拿陳的入手價與出售價相距、十年沒賣來證明不是炒房的說法，套句陳曾說的：大可不必！一則建商一方申報的實價登錄資料真偽性早讓民眾質疑多時，次則價差少、十年才賣也很可能是礙於購得前幾年高雄豪宅市場急凍，如今又看壞房市急脫手的「炒房未遂」。陳競總的各種解釋，並不能證明陳沒有過炒房的動機與實際行動。

總之，關於陳時中是否炒房，最好的理解方式應當是借用陳在防疫指揮官任內，自創經典的「類降級」、「類普篩」等「類系列」詞彙的新意。或許陳時中自認沒有炒房當投資客，但難保在民眾的心中已做出陳時中是「類炒房」、「類投資客」的肯定論。（作者為自由撰稿者）

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