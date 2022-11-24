地方公職九合一選舉即將投票，根據各項封關民調及行家分析，民進黨選情不樂觀，國民黨或許可以保住4年前的成果。令人納悶的是，民進黨全面執政近7年，一切以黨的利益是從，施政方針與資源分配全以勝選保權為最高考量，且黨內人才濟濟，為什麼選得這麼辛苦而有慘敗之虞？一言以蔽之，民進黨已道德破產，令多數民眾失望與憎惡，已無誠信可言。

多數選民已看穿詭計

以個別候選人來說，前衛福部長陳時中備受責難，但外界批評都有憑有據，道盡他擔任總指揮的防疫工作錯失連連，且疑雲重重，令人對黑箱中諸多不可告人的祕密高度質疑。從獨厚高端到阻擋疫苗採購，從快篩之亂到進口商背景疑雲重重，從周玉蔻飆罵、護航到側翼們惡言出征，從摟人妻到無良公關，從黑道深度操控選戰到兒子拿標案，哪一樣不是源自道德與操守的破產？

桃園與新竹市的醜態不遑多讓，林智堅抄襲案臭不可聞，鄭運鵬的「中國台灣」申請紀錄涉及的雙標問題，鄭文燦的羽球館天花板與新竹的劣質棒球場如出一轍，其以高負債大做形象工程、圖利建商等情事司空見慣；近日又爆出寄生建商案。這些問題自民進黨執政以來變本加厲。

更嚴重的是黑道橫行政壇的問題，蔡英文對於黨內遭黑道深度滲透裝聾作啞，還高唱掃除別人家黑金政治的調門，令人對其虛偽與雙標無言以對。民進黨跟黑金掛鉤的程度，誠如前立委沈富雄所說，「民進黨基層有些無良分子滲透進來了，而蔡英文就要靠著這些人，就是所謂的英派，而這些人就漸漸掌握到小英的權柄。」這個說法信而有徵，看看那些民進黨地方權貴勾連黑道，以及警政首長與黑道把酒言歡的醜態，誰還能信賴這個政府的清白與道德水平？

如果堅信不容黑道染指政治，蔡英文怎麼不稱讚國民黨堅持不在苗栗縣提名有黑道前科的候選人？她反而拿黑金政治說事而忘了黑道就在自己身邊。從論文抄襲案、黑金政治到大陸關係，民進黨遭受反噬的力道十分迅猛。民進黨人對於蔣萬安、張善政的抹紅指控，全都是基於反中博取選舉利益的刻意政治操作，對他黨候選人大肆抹紅，自己人大賺人民幣卻安之若素。這正是對道德原則的褻瀆。

選舉日近，更離譜的是衛福部高官輔選動員，部長率諸官員力挺陳時中，從夜訪競選總部密商高端延長緊急授權效期審查，到薛瑞元離譜爆料有人透過宗教團體、商業團體當疫苗掮客，是陳時中擋人財路。不嚴守行政中立也就罷了，這樣含沙射影、顛倒黑白的話也敢到處散放。還以剝奪確診者投票權為榮，大肆消遣大法官。如此不知嚴守分際、擾亂選情的政務官，蔡英文和蘇貞昌竟放任他胡言亂語，真是大開選民眼界。

青年選票將大量流失

民進黨最不道德的作為就是煽動「抗中保台」激情，不停地挑釁激化兩岸關係，民進黨為了奪取並把持權力，不惜威脅恐嚇國人，販賣「芒果乾」，大肆進行恐懼訴求，藉以將「和中」政黨打為中共「在地協力者」，只有民進黨強硬抗中，可以捍衛台灣的主權。殊不知執政黨最大的職責是保護人民生命財產安全，這是最基本的道德職分，但民進黨反其道而行，一再離間兩岸關係，進而煽惑鼓動民眾激情，從中謀取政治利益，由此而造成烽火遍地、生靈塗炭的可能後果，卻將由全民承擔。

這次選舉，民進黨明顯處於劣勢，各種選舉老招數全都失靈，所以又再打「抗中保台」牌，隨意大扣紅帽，將自己裝扮為台灣的護國神山。蔡英文這兩天更大力嘶喊「台灣隊互挺，互挺台灣隊」，意圖操弄族群，再賣「抗中愛台」迷幻藥。但多數選民已經看穿其詭計，再也不吃這一套。

尤其是年輕選民，他們逐漸看懂「抗中保台」簡直是草螟弄雞公，結果就是螳臂擋車，加上役期將要延長，戰爭風險逼近，所以年輕人逐漸覺醒了。欺騙熱血澎湃的年輕人是極不道德的，而民進黨卻樂此不疲，如今遭受反噬，青年選票有大量流失之虞，這也是道德破產必然承受的懲罰。