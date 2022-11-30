總統蔡英文榮登經濟學人《The Economist》特輯封面，頻頻在選舉造勢喊出「給全世界正確訊息」才能更支持台灣，從販售抗中保台的「芒果乾」（亡國感）進化到上架國際支持的「舶來品」（優越感），在在凸顯一種永續執政的「台派民主」。

所謂「台派民主」就是基於「仇中主義」，並由對外「台灣價值」和對內「自我認同」所共構的民主制度，卻不代表支持言論自由以及多元主義，最終導致一種世襲傳承的民主獨裁；難怪蔡總統勇於收編民主成果，大聲疾呼唯有做出正確選擇，才能讓國際對台灣有信心。

回顧2020總統大選，民進黨大量販售「芒果乾」獲得「仇中主義」的能量，挾其香港反送中議題，也讓蔡總統以817萬高票連任；如今面對九合一大選，綠營改為祭出「舶來品」營造「國際剿共」的氛圍，恰巧烏俄戰爭持續延燒，也讓蔡總統拼命同框澤倫斯基喊出民主同盟。所謂台灣特色民主應運而生，一種價值與認同在本質上侷限一隅，淪為國際社會對中角力的一顆棋子，我們卻從不思考創造而去服膺這類民主。

蔡總統指出今年九合一選舉是在中共二十大後的首次選舉，由於全世界在關注我們，強調台灣位在自由民主的最前線，宣稱此次選舉結果就會影響國際如何看待台灣；民進黨一但遭遇挫敗仿佛也讓國家陷入存亡危機，中國就會順勢推出「一國兩制」，當民進黨集結為「台灣隊」，其他政黨自然師出無名。這種作為政治選舉號召，為了展現自由民主的堅持，劃分一種選戰場域的宰制，創立極端民粹動員的二元對立。

民進黨自1986年創黨歷經黨外運動、在野階段、執政時期甚至是政黨輪替，在國家認同與族群對立的政治光譜中進退維谷，如今隨著省籍之間的社會隔閡與政治參與的排他性式微，轉而透過兩岸對立的政治操作與網路激化中動員性對立，塑造一種特有政黨品牌的「守護民主」。

哈佛大學教授杭亭頓在1991年出版的《第三波－20世紀末的民主化浪潮》指出：「尋求認同與重構種族身分的民族根本上就需要敵人。」民進黨深知鞏固政治地位必須致力激化對立，唯有在「中國統一」與「台灣獨立」的政治路線永遠處在一種相互制肘，即便兩岸開放交流卻又彼此競爭的矛盾路線，才能成為孕育「台派民主」的養份。

台灣歷經兩次政黨輪替必須進入民主常軌，理應跳脫「台派民主」的抹紅選舉操作，甚至在抗中保台的「芒果乾」與國際支持的「舶來品」中失去自我主體，對於台灣價值的定義不該受限「國際關注」，所謂自我認同也不僅是建立在「一國兩制」；一旦我們被無知、理盲、卸責的政治操弄，也意味著一個以民主之名的獨裁盛世降臨。

（作者為作家）