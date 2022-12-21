「討厭民進黨」成為一種催動選舉的巨大力量，民進黨被討厭，一點都不冤枉，方方面面，可以寫好幾本書，因為，被民進黨迫害、傷害的人太多了。

可是民進黨做的惡，是有許多附和者的，一些人，當時也是民進黨的打手，幫著民進黨迫害人，或是眼看惡行，也討好民粹，或是假裝沒事、好升官，或是加碼輿論聲量。

郭冠英是一個幾十年的公務員，常常用筆名寫文章，嘻笑怒罵反台獨，他未必討人喜歡，公務員用筆名寫文章，沒有違反行政中立，沒有違反規定，也沒有違法。但，台獨肉搜，硬是要找到這個人。最後，查出郭冠英的真名，跟他是新聞局公務員的身分。

新聞局長蘇俊賓於是配合台獨，在2009年3月追殺郭冠英，郭冠英被當成「全民公敵」，被蘇俊賓送公懲會，生怕台獨不開心，還搶先把郭冠英停職、免職。公懲會最後把郭冠英撤職3年，追殺甚至持續到，撤職期滿，都不准郭冠英回公務體系任職。

龍應台在2009年寫文章，為郭冠英喊冤，要捍衛郭冠英的言論自由，後來新聞局被裁併到文化部，龍應台當了文化部長，大部長卻拖了許久，就是不肯讓郭冠英依法回任，因為不想惹台獨不爽，讓自己輝煌的仕途橫生干擾，反正也不會有人為郭冠英伸冤，她自己看自己2009年寫的文章，會不會不好意思？

最後郭冠英歷經9年官司，終於在2018年勝訴，保住一生工作的退休金。但是，歷經艱辛折磨，不死也是半條命，而對郭冠英的系列整肅與政治迫害，到今天，沒有任何平反。

郭冠英是一個沒有背景，沒有權勢的老公務員，他奉公守法，唯一的罪，是支持中國統一，痛恨台獨，全力追殺，迫害他的，當然是台獨。但是，他是在誰執政時，被迫害的呢？理應反台獨，理應保障人權的政府，怎麼反而做台獨的執行者，追殺反台獨的言論呢？因為，獨台不想得罪台獨。

蘇俊賓身為新聞局長，理應執行反台獨的國策，為政府辯護，結果，他一馬當先，千里追殺一個赤手空拳，得罪台獨的老公務員，因為郭冠英支持統一，不是國民黨的立場，國民黨也討厭他，幫民進黨追殺一個老統派，剛好而已。

當時，馬英九拿下765萬高票，國民黨立法院過半，藍營媒體虎虎生風，藍營反統一也沒關係。有哪些人，不管從反台獨，或是從言論自由，從人權的立場，為郭冠英說過什麼話呢？幾乎沒有。

對，我們現在看到的，聲嘶力竭，表演仇恨民進黨的人，有哪幾個沒有做過民進黨跟台獨的幫凶？有哪些人在之後的太陽花之亂時，不是躲起來，就是附和的？有哪些人，曾經力守，反對台獨教科書的？呵呵。

當然，我們都知道，人不為己，天誅地滅，哪有什麼正義？附和台獨或加碼迫害，越虛偽就越有前途。反正聲量在哪裡，就站隊什麼方位，才好在群體中，你好我好大家好。高官厚祿，或是名利雙收。現在才好搖身一變，利用「討厭民進黨」的民氣，身居高位，被踐踏的，反正是沒有能力反抗的人。

流血流汗的，是一些人，升官進爵，榮華富貴的，是當初讓人流血流汗的人。這世道啊，哪裡有公義？恭喜蘇俊賓，榮任桃園市副市長。

（作者為作家）

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