傳言，兵役延長為一年一案，蔡總統在國安會議拍板後，將送立法院備查，民進黨黨團擬將此案由備查改為審查。

孫子兵法有道：兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。中美戰火一觸即發，誤陷美國第一島鏈的台灣，必須要備戰，但也要避戰。備戰賴軍方專業，避戰靠政客智慧。政客沒智慧，軍方備戰也枉然。備戰，須達成嚇阻敵人的功效，盲目備戰，不僅不能嚇阻敵人，還會浪費國家資源和青年子弟的青春歲月，阻斷國家經濟建設和發展。請民進黨說清楚，講明白，兵役延長一年，真有需要？還是應付美國的壓力？配套為何？

台灣無法自製戰機、戰艦和潛艇，也缺乏發射軍事衛星和超音速導彈的技術，只能依賴美國軍售若干過時武器裝備，很難對假想敵產生嚇阻的效果。即使美國把台灣當烏克蘭，無償無息、緊急提供先進的、攻擊性的武器，也需要訓練有素的士官兵來操作。延役一年，精密武器就能到位？士官兵就能嫻熟操作？延役一年，是不是純屬假議題，虛晃一招，自欺欺人？

理性愛台，男女平等，適才適所。建議徹底廢除義務役，全面實施募兵制，比照台積電工程師平均薪資的標準，募集身強力壯愛台灣的青年男女，比照美國特戰部隊的「服務」年限，裝備和訓練國軍。同時，我們也呼籲民進黨高層和基層黨員，效法抗戰末期「十萬青年十萬軍」犧牲奉獻的精神，鼓勵子女踴躍從軍，抗中保台！

此外，美軍方和智庫屢屢斷言短期內中共必將武統台灣，耶誕節前夕，拜登也簽署了2023國防授權法案，授權未來五年提供台灣百億美元軍援。「取之於美，用之於美」，建議立法院提案立法，運用美方這項融資軍援計畫，雇傭美國精銳海空軍，巡弋台海，嚇阻對岸，好讓台灣勤奮的年輕人，心無旁鶩地為美國生產奈米晶圓。台美分工合作，抗中保台，成功在望！

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