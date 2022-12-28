面對戰爭，民眾所應思考的第一個問題，必然是盡可能遠離戰場。實在沒有能力離開，也要預想在戰爭爆發以前，暫時移居到哪裡生活比較安全？或戰爭爆發以後，緊急前往哪裡避難？而這三種狀況選擇前往的地點，都是本文所稱的「避難所」。

對於一般民眾，避難所選擇的可能如下：

一，出國：台灣縱深太短，戰時槍炮無眼，再加上「你來我往」的攻守，幾乎沒有一個百分之百安全的地點。另外，可預見戰時社會動亂、治安敗壞，因而出國是毫無疑問的第一選擇。

可是，別說是戰爭爆發以後，甚至兩岸關係緊繃到「可預見戰爭將至」，政府就很可能管制出國。屆時就算政府不管制，機票會漲到什麼程度？一般民眾買得起、買得到嗎？

越早出國越有保障，但這牽涉到「多早」？若出國的時間太長，有足夠的經濟支援嗎？且除非退休在家，賴以維生的工作容許你離職那麼久嗎？

二，前往外島：兩岸戰爭台灣必然是主戰場，外島除了澎湖擁有中共第一擊必須摧毀的軍用機場與飛彈基地，其他像是綠島、蘭嶼、琉球，或甚至緊鄰大陸的金門、馬祖、亮島、烏坵等，縱然這中間某些島嶼也有軍隊駐防，但由於人數太少，無法左右戰爭勝敗，不會是中共攻擊的目標，所以會比台灣本島安全。

前往外島需要考量的因素與出國類似，主要在經濟與工作。不過，由於外島距離近，政府也不應管制出入，所以不管局勢多麼緊張，都可以搭乘交通船，或自己花錢租船，載著家人前往避難。

倘若選擇外島做避難所，最好呼朋引伴共同前往。戰時即使不在戰區，由於政府忙於應付戰爭，民間治安令人憂心。若你只有一家人，三、五口，不幸遇到歹徒或社會邊緣分子，危急之時誰來保護你與家人的安危？

三，野外露營：這可能是喜愛露營的民眾，開車自行前往的首選；前提是家人偶爾會前往野外露營，已擁有全套的露營設備。然而同樣要注意呼朋引伴的「群聚」，理由是「群體越大，籌碼越多，安全性越高」。

四，自宅：第一擊最可能發生的時間在半夜──月黑風高，大部分民眾躺在床上沉睡，人們精神意志最脆弱的時候。也因此，假如你住家是堅固的水泥建築，應優先選擇自宅做為避難所，而建築物「層層疊疊」越厚、越高、越硬，越能提供保護。

選擇自宅做避難所有許多優點。首先，家人不必移動到其他地點，只需關緊門窗盡量往內層移動。試想戰時人心動盪，逃難的人多半慌不擇路，大家爭先恐後的結果，交通事故定然大增。倘若第一擊發生在半夜，視界不明，後果更不堪設想。其次，自宅幾乎所有物品一應俱全，所以是所有選項中最經濟的一種。又因為是自宅，住起來最順手、舒適。再假如家中有行動不便的老人，或仍在襁褓的幼兒，可能根本沒有選擇，即使生活在「可能受攻擊」的危險區附近，也只能待在自宅。

五，親友家：如果自宅不符合「堅固」的條件，親友住處卻能滿足，戰時可考量暫時遷至親友住處。反之，假如你有能力，而親友需要幫助，請不要吝於伸出援手。別忘了「群聚」會增加安全。說不定出於「幫人」的初衷，最終卻是他救了你一命。

六，難民營：隨著戰爭威脅越來越高，政府不管是主動或被迫，必然會設法在各城市與鄉鎮設置難民營。假如住處附近有公設難民營，只要路途不遠，沿途沒有安全顧慮，建議優先前往難民營。

難民營是民眾的群聚，群聚可以增加安全性。其次，難民營會提供基本飲水、食物，以及醫療服務。第三，除非難民營藏了作戰部隊，中共沒有理由，也不會浪費彈藥攻擊。不過，難民營衛浴有限、男女老少雜處，想必是所有避難所選擇中「最不舒適」的一種。

最後要注意，戰時只要「移動」到其他地點，就要考量距離與交通，那絕不等同於承平之時。事先思考可能的變化，並預謀應變之道。至於交通工具，若距離不遠，摩托車或許是最好的選擇。

（作者為海軍前艦長）

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