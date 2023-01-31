要說台灣的「變局」之前，我們得先瞭解當前外部世界的變局。目前外部世界的最大變局，表現在兩個方面：一是當前的世界情勢是處於軍事戰、經濟戰和資訊戰三大戰略交叉區。這三大戰略交叉導致軍事戰的武器向烈性奔突，經濟戰的資本向廣深躍進，資訊戰的訊息瞬息萬變。

世界各國現正處於不同的戰略流程，和不同的戰略交叉點。對一些特定國家或地區，例如對美、中、台來說，既要把握住自身的主體戰略，又要關注國際戰略總流向的前鋒帶和後拖區，態勢是既複雜又緊迫的。

其次就是美中的較勁日趨嚴重，台灣的處境日益艱險。面對外部世界的這種變局，我們的應對措施在哪裡？尤其最重要的一點，就是中共武力犯台，都已經提到日程表的關鍵時刻。現代戰爭的特性告訴我們，二戰之後很多戰爭都已不再「正式宣戰」，同時也要注意到，美國已不可能在任何地方及任何時間打贏任何一場戰爭。

如果我們把一籃子的雞蛋全部押在美國身上，而完全無視於現代戰爭的特性，還在搞什麼老掉牙的地雷戰、巷道戰，除了徒留笑柄之外，更嚴重的後果，就是螳臂擋車，自取滅亡。

英國戰爭理論家李德哈達總結了數百次的戰役和會戰作了具體分析，他提出了「間接路線」理論，指出「在戰略上，最漫長的迂迴道路，常常是達到目的的最短途徑」。什麼是「迂迴道路」？那就是不能硬碰硬，就是其中的一個選項。

有識之士深知，硬碰硬的結果必定就是「真心換絕情」，因為當前的這個政權，是台灣歷史4百年來最愚蠢、最莽撞，而且不知自己是最愚蠢和最莽撞的政權。日本作家崛田江理在他的「日本1941導向深淵」一書中，評論日本戰前內閣首相近衛文麿時指出，「他總是認為自己是站在正確的一邊，其實他並不清楚哪邊才是正確的」。當今的民進黨政府不就是這副德性和水準嗎？

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