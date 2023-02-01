隨著各國陸續開放邊境，觀光旅遊人數大量暴增，蔡總統在元旦文告中，明確提出今年入境觀光客600萬人次的目標。儘管這個數字仍遠低於疫情前的水準，然而從蔡政府提出的提振觀光旅遊市措施來看，能否達成這個目標還有待努力。

多數國家期待陸客入境

日本宣布將在5月8日後將新冠肺炎降級，簽證政策恢復和疫情前相同；美國也宣布將於5月11日結束新冠疫情的「國家緊急狀態」。中央疫情指揮中心指揮官王必勝日前表示於2月7日起放寬入境旅客篩檢規定，然而，與各國做法完全不同的是，目前蔡政府仍然禁止大陸觀光客來台。

目前全球共有96個國家或地區沒有任何防疫限制。中國大陸在1月8日全面開放邊境管制後，部分擔憂中國大陸確診病例激增的國家，則對陸客採取較為嚴格的入境篩檢措施。不過，隨著疫情趨緩，預料各國將會逐漸鬆綁，如英國衛生大臣巴克萊就說，相關預防措施屬暫時性質；日本NHK也報導，日本政府正考慮放寬對中國旅客入境防疫措施；韓聯社報導，若中國疫情可控，南韓政府考慮這個月底前解除中國大陸入境旅客簽證限制。

事實上大多數國家高度期待中國觀光客入境，例如法國駐華大使館在社群媒體網站上寫著：「中國朋友，法國張開雙臂歡迎你們！」畢竟從2012年起中國觀光客就已成為全球最大的消費族群，根據法新社報導，疫情前的2019年，中國觀光客一年在全球支出高達2550億美元。

由於兩岸關係冰凍，大陸在2019年7月31日暫停核發來台自由行通行證，但未禁止團客。半年後全球爆發新冠疫情，台灣的陸客等同歸零。2020年2月台灣出現新冠肺炎疫情，蔡政府宣布全面禁止大陸人士入境，至今仍未解禁。

從觀光局提出的2023年推廣觀光旅遊市場計畫完全忽略大陸旅客來看，蔡政府還沒有考慮開放陸客入境。2019年來台旅客創下1186萬人次史上新高，其中以大陸271萬人次最多。

觀光局今年主要的行銷對象是日、韓、新南向旅客，蔡英文表示，將針對旅行業招攬國際旅客抵台、境外企業獎勵員工來台旅遊、修學旅行等，提供獎勵補助等措施，並針對自由行旅客抵台，提供優惠方案，期望能夠加速疫後旅遊市場復甦。然而，在各國大搶疫後觀光客源的此刻，這些陳年老招能產生多大的效益，實在令人懷疑。

各國領導人展現行動力

不妨看看和台灣旅遊市場具有競爭關係的亞洲國家是怎麼做的。泰國領先各國開放旅遊，在2021年7月由總理帕若育親自督軍、啟動「普吉沙盒」振興旅遊業，此後即不斷嘗試各種開放旅遊與防疫搭配的措施，2022年12月10日已達成1000萬旅遊人次目標。泰國副總理兼公共衛生部長阿努廷更於1月間親自在機場迎接第一批大陸觀光客。阿努廷表示，陸客已施打了多劑疫苗，入境泰國的規定與世界各國觀光客一樣。

越南旅遊業在中國大陸宣布開放的第一時間，即迅速制定接送中國與越南遊客相互觀光的計畫；馬來西亞以蘭卡威作為國際旅遊泡泡，並與新加坡合作打造綠色通道，提高旅遊吸引力；菲律賓在2021年底即搶先開放多國觀光客入境。東南亞11個國家未對來自中國大陸的旅客實施防疫差別待遇，成為今年春節陸客出國首選。

各國領導人幾乎都展現出極強的企圖心和行動力，挹注大量資源爭取旅遊市場，因為疫後觀光旅遊為兵家必爭之地，能夠搶占第一波商機就等同於打下恢復疫前觀光榮景的基礎，所以這段時間的作為非常關鍵。相形之下，蔡政府不但刻意把最大的觀光客源陸客擋在門外，且各項促進觀光旅遊的措施，格局都不夠大也未見新意。難怪旅遊業者十分擔心，蔡政府若再不積極布局，很可能會在疫後第一場國際觀光爭奪戰中失去機會。