旺報社評《開門迎陸客 遠離台海危機》述及：兩岸民間交流之門開得愈大，2023年台海愈安全。這是從國家安全角度論述，內容說滿載大陸遊客、商務人士的客機穿梭，如果台灣街頭大陸觀光客熙熙攘攘，大陸怎麼可能打台灣？兩岸怎麼可能發生戰爭？台海又怎麼可能出現軍事危機？

另外，從經濟層面來看，民進黨政府當家後，兩岸關係緊繃，小三通、陸客斷了來台之路，苦的是台灣百姓，導遊失業了、遊覽車銹蝕了、紅珊瑚賣不出去、茶葉堆得比山還高、鳳梨酥獨厚一家，其他都是苦哈哈....政府看到沒有？當然看到了，導遊證原本3年一換，為了掩飾沒有陸客的窘況，只好自圓其說是疫情關係沒帶團也可補發。

兩岸關係如繼續僵著，水果、農漁產品就繼續擺爛吧！士林夜市店面仍然深鎖、逢甲夜市夾娃娃機一家家開、台灣基層的底子再厚，恐也無法撐得太久。

春節過後，大陸主動遞出橄欖枝，致函我方希望恢復兩岸直航及16個航點，陸委會和民航局都收到了，卻都一推二五六，不予正面回覆。如此下去，真的要逼迫民眾在下次的大選中做出保命的抉擇，因為「抗中保台」才是真正的催命符。

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