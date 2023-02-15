228又要到了，沒有一件歷史是如此聒噪的。全部是假話、大話、空話，扯個不停。

我早說過，這件史話的真相、檔案，清清楚楚。76年前那兩個月，就已經記載得清清楚楚，後來所有檔案也公布清楚，一筆沒漏。

但就是為了不想承認真相，就年年在找真相，年年說有真相。

我早在228慶祝60周年，就如此講。講到了62年，就被以「不謹慎」撤職，沒收退休金。

是為「談228」的第一個受難者？

到了75周年，蔡英文到基隆大慶祝，以「真相、尊嚴、齊力再向前」發表演講，說：「當年的3月8號到16號，基隆就有2000多人受難。…因此我們也能夠理解，為什麼早在30多年前，基隆人就努力爭取228的真相。」

我友，古墓奇兵的張若彤，就在媒體上回應，表示「不能夠理解，如果早在30多年前就努力爭取228的真相，怎麼會把歷史搞成這樣，你們想要的真的是真相嗎？」

還有「不理解」的是，張若彤的言論，就被228基金會認證，「不屬於」從事有助瞭解228事件真相、撫平歷史傷痛，以及促進族群和諧與台灣社會和平之著作。又被臉書認證為不屬於「社會、選舉或政治相關議題。」禁止傳播。

（照片：作者郭冠英提供）

其實蔡英文說2000死都不對，現在升任內政部長的林右昌，2015年做基隆市長時，就說真相是3月8號中國軍21師登陸，該市就被殺了3000人，因此基隆不慶祝228這天，而是38這天。

注意，是3000人。

連個木屐，也有真相。基隆最被談的是1945年被光復時，登陸的中國軍70師，穿的是草鞋。被穿木屐的台灣人瞧不起，因此不想作中國人。這就起了228。

過去30年，每年，228就要搞嘉年華會，

今年是日本宮燈，幽靈的木屐喀喀聲，迴繞在三民主義導師孫的中山先生的「國父紀念館」上空。

但後來又說核心的真相是，這個反中叛國的暴亂，其實是由「三民主義青年團」，中國國民黨內最忠於蔣介石的人搞起來的。

有文說：「辛酸台獨夢，飄散在風中，永遠的戰士，三青團台中分團的鍾逸人，是228事變，中部地區唯一有武裝的反抗團隊的領導人…。」

這也是我早就如此說的，事件主要是台獨搞的，與所謂的「奸黨」，就是共產黨的關係，實在不大。

以前國內文革時代，有「關於階級與階級鬥爭，必須年年講，月月講，天天講」的說法。

現在228也是這樣子，故有所謂不到台灣，不知文革還在搞，謝長廷也這樣說。

只是，不同的是，228不是階級鬥爭，不是國家政治鬥爭，是屬民族鬥爭。

套句共產黨的說法，非為人民內部矛盾，是屬敵我矛盾。

這在1947年初，周恩來就交代赴台的「台灣工委會」同志說，你們在台灣從事工作，對陳儀長官，要以民族團結為主，階級鬥爭其次。也就是說，共產黨根本沒有料到有這種民族暴亂，當然也不是他們組織的。

結果呢，經過70多年的衍變，現在民族鬥爭，成了台灣政治的主旋律。228是天天講，年年講，還慶祝放假。

暴亂當時街頭殺人的日語檢定口試，每天在進行。

蔣萬安當了台北市長，立刻口試負責。「2023年2月12日。蔣萬安提前會見228受難者。蔡詩萍：不能閃躲的命運、責任。」

這與馬英九一樣，馬在14年前剛當總統的時候，有愛國懂史的人說，228不要再說太多了，那是陳水扁的台獨的態樣。結果祕書長詹春柏說，總統說，不但要說，還要大說。

結果馬英九每次說，說了8年多，還是被台獨侮辱，吐口水。但是他還是堅定愛台灣。有點像陳儀當年應蔣介石請，要把軍隊撤走，義子湯恩伯飛來台勸阻時，陳儀所講的話。

口試還有：「2月11日。這午後，蔣節雲、徐光，她們為蔣萬安市長上了一堂228的課。」

好吧，談回清洗木屐。

在蔣萬安當選市長以後，天氣非常壞，很冷。

我就穿了荷蘭木屐和貂皮大衣，在唱：「早安，我的中國。」

「你是那夜空中最美的星星，照亮我一路前行；你是我生命中最美的相遇，你若安好便是晴天。」

這個木屐是我20年前在荷蘭買的。一直當個紀念品，但覺得還是拿出來穿穿吧。

而台獨民進黨反中，在2017慶祝228的主題就是說，中國人除了把台灣人大量槍決「以儆效尤」，「地毯式清鄉」殺戮外，還對台灣人本來的日本認同做文化清洗，不准在高級日本文化下成長的台灣人，唱日本歌，穿木屐，說是防止皇民思想蔓延。

那我想，400年前，中國人鄭成功不也在台灣做荷文化清洗嗎？以至於今天在台灣省，完全見不到荷蘭木屐了。

現在台獨恨中國，說當年寧願被丟10個原子彈，也不願意受中國統治。現在也有說，如果荷蘭繼續管殖台灣，那會是多麼好…？

那我想，我現在做的穿木屐，不是反文化清洗到400年前？

而47年前，最積極執行禁屐政策的，是新竹市長郭宗佑，他是河南人，1945年12月8日，李友邦到台，擔任三青團台灣區團主任。以余楊為書記，李妻嚴秀峰為第四科科長，王添燈為台北分團主任，郭紹宗為新竹分團主任…。

可是「三民主義青年團」，現在不是被說是發動228起義（或者叛變）的主力嗎？

蔣萬安的曾祖父，是「三青團」團長，祖父，是教育長，隨白崇禧3月17日來台鎮壓善後。起事的是他家，鎮壓的也是他家，那不是自己打自己，打成了一團了？

史話講到這裡，豈不是要膛目結舌了？

蔣萬安要如何對付這「不能閃躲的命運、責任」？要如何「上這堂228的課」？

還是像馬英九一樣，低頭做筆記？

其實他在畫木屐？

下集揭曉。