泰安派出所為增添賞櫻氛圍，特於每株櫻花樹底下裝設LED燈，並於夜間開燈投射，提供遊客不同的感受。（警方提供／陳世宗台中傳真）

大甲警分局泰安派出所有「最美派出所」美譽！是中台灣平地賞櫻勝地，連日低溫來襲，櫻花進入盛開期，預估228連假會湧入大批人潮。大甲警分局長謝建國21日強調，民眾前往泰安賞櫻活動時，應配合相關交通管制措施，可多運用大眾交通工具，並注意自身財物安全。

警方指出，泰安櫻花季因天候因素櫻花已盛開，泰安派出所為增添賞櫻氛圍，特於每株櫻花樹底下裝設LED燈，並於夜間開燈投射，提供遊客不同的感受。今年櫻花季持續到2月28日結束，預期花況將持續至3月初，將延長實施交通管制至3月5日共計16天。

泰安派出所將配合后里區公所進行彈性交通管制，並規畫人行徒步區，活動期間泰安派出所停車場不開放停車，請賞花民眾配合指揮將車輛停放至泰安鐵道文化園區旁停車場，再步行前往賞櫻；或利用大眾交通工具，搭乘火車至台鐵泰安車站後，步行沿安眉路至泰安派出所。

警方表示，為提升旅遊便利性，籲請用路人配合周邊交通疏導管制措施，行人徒步區為福興路段及安眉路段（泰安派出所前路口往西至泰安國小西南側叉路口）管制汽、機車進入，惟彈性開放管制區內民眾及東勢區明正里居民車輛得進入，仍應依管制行駛路線行駛。

警方強調，228連續假期將屆，因周遭路幅狹小，籲請用路人配合員警指揮，確保交通順暢與安全，切勿為停車位置引起糾紛，或因交通事故而影響賞櫻雅致；花季活動期間民眾賞花之餘，員警也會加強周遭防竊、防盜、防詐騙宣導，提高民眾警覺、減少財損案件發生。