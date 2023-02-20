上海市台辦李驍東一行造訪台北，來去匆匆，在秦慧珠議員率先發難後，新聞關注焦點都集中在不能出去吃宵夜。然，內行看門道，外行看熱鬧，上海市台辦李驍東此行，乃疫後陸委會同意放行的首發正式參訪團，憋了3年多，兩岸總算能從線上走回線下，也為兩岸恢復正常、健康、有序的交往交流，開啟一扇政策機會之窗，當然別具象徵意義。

李驍東此行目的，也是路人皆知，名義上是來走馬看花台北元宵燈節，實則為今年雙城論壇而來，辦不辦？怎麼辦？因為之前蔣萬安在參選台北市長，被問及對於雙城論壇態度時，不置可否，僅閃爍其辭表示，保持既有溝通管道、避免誤判跟衝突升高，未來如果當選市長，絕對堅守中華民國首都對等尊嚴，一定繼續與國際維持交流、與各城市保持相互溝通管道，讓世界透過台北看到台灣。

所以，為了探探蔣萬安的底，這趟上海市台辦非來不可，不然連在柯文哲8年任內都沒中斷的雙城論壇，如果終止在蔣萬安手上，那可真就涼涼了。那為什麼派的是李驍東而不是排序第一的副主任王立新，箇中也有奧妙。李驍東和綠營向來交好，只要陳明通到上海一定奉上黑金龍金門高梁酒，2014年賴清德到復旦大學演講宣揚台獨主張，也是他牽頭安排，由於和民進黨高層關係好，所以派他來阻力小，再合適也不過了。

如今，李驍東讚蔣萬安非常好，孰不知，他與綠營也很好？

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