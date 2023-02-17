前新竹市長林智堅終於承認其論文有「寫作瑕疵」而致歉，並撤回教育部台大碩士學位遭撤銷的訴願案，沒想到其指導教授、前國安局長陳明通仍憂其含冤莫白，指「是本人客製化台大國發所論文寫作公版」，輿論瞬間炸鍋。陳明通一言，受惠的何止林智堅一人而已？

如果按照民進黨主席賴清德上任後，中執會2月8日通過「黨內提名公職候選人應簽署學位論文學術倫理聲名書及建立學術倫理爭議處理機制事宜」來看，陳明通此舉不僅為林智堅「含冤」解套，也是幫所有指導的學倫爭議學生解套，呼應鄭文燦、林智堅所謂的「寫作瑕疵」，反正，過去有錯統統是老師「論文寫作公版」的錯，以後要參選的人要嘛別填寫台大國發所碩士，以免自找麻煩，要嘛填寫學歷，聲明書交代如有雷同，純屬按照陳明通老師「論文寫作公版」之故。

陳明通把民進黨徒子徒孫學倫爭議一肩扛，究竟有沒有所謂的「論文寫作公版」，只有天知、地知、陳明通師徒知，眾多民進黨的徒子徒孫們「抄襲門」，全推給抄「論文寫作公版」，危機停損就到陳明通為止。陳明通這招苦肉計，在某個程度上，還給「林智堅們」清白，也止了民進黨的痛。

當民進黨主席賴清德悠悠的說，「陳明通也許可以參考林智堅本人的態度與想法」，看來賴主席雖不滿意，但也可接受這樣的結果。至於陳明通的下一步，學術名聲反正臭了，不收研究生，教教書還是可以的，只要他的徒子徒孫們當朝做官，不愁沒頭路。

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