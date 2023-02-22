林明溱、游顥連袂出席國民黨記者會，破除對手搞分化伎倆，展現團結氣勢。（楊靜茹攝）

國民黨開記者會痛斥，陳吉仲、蔡培慧師生不顧民生，要求讓民進黨滾蛋。（楊靜茹攝）

陳吉仲不解決蛋荒忙輔選？藍營怒斥：就像陳明通跟林智堅

國民黨22日召開記者會，立委補選候選人林明溱、南投縣議員游顥連袂出席，破除對手搞分化伎倆，怒斥農委會主委陳吉仲遲遲不解決蛋荒，頻頻跑南投輔選，林明溱心疼：「買一顆蛋竟然要預約。」游顥痛斥：「陳吉仲盲目輔選蔡培慧，就像陳明通跟林智堅！」國民黨副發言人呂謦煒說：「投給蔡培慧，就是投給陳吉仲，就是投給缺蛋。」讓只顧選情、不顧民情的民進黨滾蛋。

呂謦煒指出，全台缺蛋問題已經1年多，陳吉仲迄今拿不出解決辦法，頻頻到南投縣幫自己的學生蔡培慧輔選，是不是只顧選情，不顧民情？蔡培慧也只顧自己選舉，不讓陳吉仲專心處理蛋荒問題？

「國人實在非常可憐！買一顆蛋竟然還要預約。」林明溱說，農委會應專心研究缺蛋癥結？盡快解決！不過陳吉仲不關心民眾的食衣住行，只關心他的學生蔡培慧選情，2020年起他不斷動用國家資源，全力輔選蔡培慧選烏溪縣立委、南投縣長接著濁水線立委補選，難道民進黨沒人才？

「陳吉仲盲目輔選蔡培慧，就像陳明通跟林智堅！」南投縣議員游顥說，蛋價一漲，萬物齊漲，陳吉仲應該調節、調度全台雞量，並均衡蛋價，不過陳吉仲從去年到今年心中只有選舉，不斷陪蔡培慧掃街、站台，罔顧蛋價持續飆高、蛋量持續不足，只顧選情，不顧民情。

游顥反問，陳吉仲、蔡培慧來南投辦了那麼多場座談會，蛋農、茶農等很多農民的陳情，你們有紀錄、交辦解決？還是來這裡拍拍照而已？應該是沒有，滿腦子只有選舉。陳吉仲的道歉，對南投人沒有用，倒是蔡培慧應該要好好跟南投人道歉！

游顥強調，林明溱得知蛋荒與蛋價問題，馬上聯絡國民黨主席朱立倫，討論如何結合國民黨在立法院黨團的力量，好好督促農委會捍衛民生、穩定物價，但陳吉仲只有一句道歉，還是一直在輔選蔡培慧，南投縣民一定要走出來，投給關心縣民的林明溱，讓不負責任、不顧民生的蔡培慧滾蛋。

呂謦煒說，去年「蛋荒」已經發生，陳吉仲聲稱雞蛋供需可能在清明節後趨緩，陳吉仲曾表示「蛋價不能漲太高」，蛋價在去年清明過後持續飆漲，陳吉仲竟稱「承諾解決蛋荒，沒說要解決蛋價」，直到現在蛋價、蛋荒問題仍在，如果民進黨和蔡培慧要把南投弄完蛋，人民就要讓民進黨跟蔡培慧滾蛋，「投給蔡培慧，就是投給陳吉仲，就是投給缺蛋」。

蔡培慧表示，南投縣是農業縣，她邀陳吉仲到各鄉鎮舉辦座談會，面對面交換農民實際上的問題，立刻回應並交辦。如果林明溱有認真了解農民需求，應該會看到這幾年蔡培慧不但實際爭取好幾個旱灌區灌溉設施工程解決農業缺水問題，也多次協助南投的農產銷往海內外。