行政院前發言人陳宗彥遭爆時任台南市府官員涉嫌接受性招待，外界質疑爆料時機劍指賴清德，甚至歪樓要先揪出爆料吹哨者，但陳宗彥究竟有沒有涉及不法？檢方辦案有無蓋牌放水？司法疑慮待拆彈。

內閣改組，被視為賴清德人馬的陳宗彥留任，還從內政部次長升官當了行政院發言人，原本是要替院長擦脂抹粉，一顆粉紅色炸彈成了最短命的發言人，陳揆甫就位，接連替出包的閣員擦屁股，最是難堪。

尤其陳宗彥的這顆炸彈，潛水11年浮出水面，在民進黨正打算要從去年敗選的谷底翻身之際，精準爆料的時機點不免引發政治性猜疑，這巴掌不但讓黨內派系鬥爭掀鍋，更恐讓賴清德2024之路蒙塵。

政壇掀波之外，爆料者拿出機密的通聯譯文，除了讓陳宗彥一刀斃命立即辭官，也把當年檢方簽結疑似蓋牌的祕密曝光。法務部雖查出是依法簽結，背書絕無吃案包庇，但此事同樣狠狠打了司法一巴掌。

至於真相如何？爆料者抑或吹哨者用意為何？律師出身的民進黨立委莊瑞雄巷仔內爆料，指當年豆哥妨害風化的案外案，與檢察官提告事務官非常監聽手段有關，最近判決才出爐，譯文就曝光，時間點非常巧；更不忘「馬維拉」嘲諷是馬王政爭的遺毒。

莊瑞雄若說的沒錯，民進黨當然不願承認這爆料是內鬥，而從資料來看，爆料者應該就是案件相關當事人，陳宗彥是否遭池魚之殃，就看已簽分他字案的南檢怎麼辦下去？

往事只能回味，還頗具殺傷力，當初是誰讓司法蓋牌？現在誰又讓司法掀鍋？法務部長蔡清祥可別讓司法被插刀後，又變成無頭公案。