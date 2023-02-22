【全程影音】徐巧芯按鈴告發陳宗彥涉貪 曝監聽譯文「這段話」質疑背後貓膩 @ChinaTimes ​

前行政院發言人陳宗彥被爆出接受業者性招待涉貪，台南地檢署卻簽結，引發各界質疑，台北市議員徐巧芯22日到台北地檢署告發陳宗彥涉嫌違反《貪汙治罪條例》、當年承辦的檢察官涉嫌縱放。

她說，陳宗彥涉犯的《貪汙治罪條例》追訴期長達25年，雖然是這是10幾年前的舊案，但仍在法律追訴中。當年這個案子檢察官只有簽結，沒有做出任何處分，因此她告發後，是想要了解重新偵查的結果是起訴還是不起訴。

她表示，過去或許檢察官就是直接簽結，可是最近本案爆發後，包括陳宗彥辭職以及外界後續討論，讓外界感覺到有新證據曝光了，所以她在這個時候用新證據提起告發，希望檢察官查下去。

她說，雖然法務部強調會重啟調查，但問題是外界不知道要查到什麼時候，也不知道會如何查，所以提出告發後，不管結果是起訴還是不起訴，至少她會收到起訴或不起訴處分書，到時候可以把檢察官這段時間的調查理由，公諸於世，這才是一個開大門走大路的做法。

另外她也告發當年的承辦檢察官是否縱放、輕放陳宗彥情事。她質疑，為什麼當時明明妨害風化的「歐哥」、「豆哥」被抓後，有向法院聲請延長監聽，就是為了陳宗彥涉及貪汙治罪條例的證據，卻從頭到尾連約談陳都沒有，引發各界質疑。

她質疑，檢察官當時是否因為跟台南市的高層關係甚密，所以對陳宗彥，賴清德愛將的案子是輕輕放下。

她指出，她有收到爆料證據，就她了解，應該是檢察官的格式。裡面所有的證據完全是對陳宗彥而來，包含陳宗彥和酒店業者有直接的通聯記錄，而且有所謂的「咖啡錢」、「不用買單」、「記帳」、「記載老闆上面寫陳董」。所有的資訊都是對著陳宗彥來的，和檢察官的內鬥是一點關係都沒有。

她認為民進黨不希望被說是綠營內鬥，所以想出一個檢察官內鬥的說詞，可是這個說法跟她手上證據，是完全沒有邏輯、沒有關係的。

她認為，本案完全是綠營內鬥，是因為賴清德有林智堅條款，有黃承國條款，之後馬上被丟出陳宗彥的黑資料，是不是就是「你敢動我的黃承國，我就動你的陳宗彥」，這是很有可能的。