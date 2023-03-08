針對旅遊業者抱怨兩岸尚未能恢復旅遊觀光，質疑陸委會對開放旅遊已讀不回，陸委會主委邱太三回應，陸方從2019年7月31日開始即中止到台灣的自由行，直指此受「政治的因素」影響，呼籲陸方「應該要把政治的因素去除掉」。同時，批評2月陸方開放20個國家和地區出境旅遊，但卻未包括台灣。顯然，陸委會還是找各種藉口，不願意朝積極開放的步調前行。

所謂「政治的因素」阻礙，其實應是指民進黨政府因不承認「九二共識」，致陸方暫停兩岸對話及協商，衍生兩岸治理困境。馬英九主政時，陸客來台最高點時期占境外旅客數比例達42%，最高單月甚至達49%；且於2015年創最高峰，來台陸客數達418萬人次，創造新台幣2196億元觀光產值。

隨後2016年主張維持現狀的蔡英文執政，兩岸關係倒退。2016年陸客觀光產值減至新台幣1644億元、2017年剩下1124億元，陸客在台灣境外旅客中只占25%，2019年更跌至270萬人次。2020年受到新冠疫情衝擊，上半年陸客來台僅剩下9萬人，創下歷史新低。

若民進黨政府不積極主動開放更多航點，便利及吸引陸客來台觀光，又如何重振台灣觀光業？受到政府內部機關本位主義作祟，經濟部及交通部也希望恢復兩岸交流。例如交通部設定本年目標是600萬人次旅客來台觀光，「其中100萬是陸客」。問題是，若無恢復小三通及大三通，100萬陸客又從何而來？

對大陸疫情評估，陸委會與經濟部有所分歧，經濟部宣稱大陸「疫情解封後快速過峰」；陸委會宣稱大陸疫情起伏不定、資訊不透明。顯然，交通部、經濟部與陸委會對大陸疫情意見分歧，當然是本位主義所致，部會間沒有一致步調。

新任大陸國台辦主任宋濤上任後，率先提出由「兩岸相關業者」進行協商重啟或全面恢復小三通，緊接著呼籲兩岸重啟16個航點直航，組織大陸官方集體弔唁星雲大師圓寂法會行程，允諾協助農漁水產品續輸陸。這些皆顯示大陸當局積極推動兩岸交流，並無受限於民進黨政府是否承認「九二共識」，凸顯台灣方面的扭捏作態。

民進黨政府要求兩岸應回歸至「政府對政府」對話模式，致小三通無法全面重啟，只有「半套式」開放；重啟各航點航線未能符合台商需求；大陸官方來台弔唁星雲大師的行程難以順遂，民進黨政府沒有掌握兩岸春暖的機會，讓台海的危機陷入無解狀態，殊為不智。（作者為佛光大學公共事務學系副教授）

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