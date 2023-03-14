馬祖二膽陳姓伙房上兵，帶著錢包、手機、穿著救生衣隻身泅泳對岸，如果明天（15）日未現身，軍方將視同逃兵發布通緝；如果是戰地敵前叛逃，則是唯一死刑。然而，陳姓上兵事件「逃到對岸」動機為何，至今家屬、軍方仍摸不著頭緒。

陳姓上兵甘冒重刑後果，軍方不能不當一回事，國防部長邱國正強調沒有軍中不當管教問題、知悉機密的層級也不高，看似風險控管有限，那麼問題就回到陳姓上兵個人因素，是感情或債務因素，政戰官難道也毫不知情？那也是軍方管理系統的螺絲鬆了；更何況，陳姓上兵不善游泳，救生衣從哪裡取得，這些疑點軍方目前查無頭緒，也說不過去。

倒是網友發揮創意，說陳姓上兵潛往對岸是為了解決馬祖缺蛋、缺肉的問題，這當然是開玩笑的話，但假如陳姓上兵真的這麼對外瞎掰，那就令國軍顏面掃地，台灣成了國際大笑話，日後司法對於陳姓上兵的逃兵或叛逃，又該怎麼審判？

國防部似乎忽略了陳姓上兵父親證實的一個線索，陳姓上兵沒有巨債，但與銀行有30萬元債務，且已經進行債務協商程序。為了區區30萬元債務鋌而走險，值得嗎？台灣社會安全網的漏洞，會不會也是國家安全網的破口？

國軍自從實施募兵制志願役後，當兵收入穩定，但是伴隨而來的是銀行視同上班族給予高額授信，或是民間高利貸業者視為待宰肥羊，過去已屢屢登上社會新聞版面，侵蝕國軍官士兵的財務漏洞，難道不是國安漏洞？國軍面臨棘手的又豈是退役後賣情報的爭議疑雲而已？金管會《債清條例》依然是護航銀行居高不下的卡債利率，這些年解決多少人的債務問題，的確令人懷疑。

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