媒體報導，面對即將出訪卻已然台、宏斷交「中共刻意給下馬威」的中美洲友邦與過境美國之行，日昨，蔡英文總統特別前往五指山國軍公墓特勳區的李登輝前總統墓前獻花致敬，並默禱追思；另外，她也前往「台獨大老」史明的墳前致意。

坦白說，蔡總統的人格特質還真的是天賦異稟、EQ更是「類武則天」的令人難以捉摸，現在面對自己執政近八年、任內斷交第九國的「超級金氏世界紀錄」，試問，她又究竟有何顏面向「提拔她、職場生命中貴人」的前總統李登輝交代？而至於史明先生，那就更加不堪聞問與追究了，面對「全面執政、全面過半」的執政優勢條件，蔡英文總統至今仍然無法達成、完成史明「生前最大的心願『台灣獨立建國』」，那她又要怎麼向「真台獨、理念台獨」的史明致意呢？遑論是彭明敏、辜寬敏或是目前還在「繼續演下去」的蔡丁貴呢？

準此，真的不是故意要凸槽蔡總統，而是看到她對兩個往生與指導的長輩，竟然是如此的「表面功夫與虛情假意」，實在是令人不勝唏噓政治果真是一門高明的騙術。然而，更令人難以置信的是，李史兩人的後輩與徒弟竟也是如此的愚昧不察，竟讓蔡總統可以繼續一皮天下無難事？

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