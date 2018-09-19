克陸航母殺手 美將以無人機延伸F18＋F35戰力

一架波音MQ-25無人空中加油機的資料照。（波音公司）

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中時電子報
MQ-25A「魟魚」無人加油機

美國海軍2021年將正式測試首創的航母無人機，而這可望使F-18與F-35C等艦載戰機的作戰範圍倍增，力克解放軍號稱「航母殺手」的東風飛彈。

據《權威戰士》（Warrior Maven）網報導，MQ-25A「魟魚」無人加油機預定2020中期服役。

美國海軍航空系統司令部（Naval Air Systems Command）發言人柯絲葛蘿芙（Jamie Cosgrove）說，「魟魚」可望在2021年以前試飛，並於2024年發揮初期戰力。而美國海軍最近已決定﹐將由波音進一步設計並測試MQ-25。

柯絲葛蘿芙說﹐美國海軍認為﹐MQ-25將發揮強大的加油能力﹐大幅提高艦載機的航程﹐讓它們更充分地發揮戰力。

而在艦載機的作戰半徑大增下﹐或許能成功摧毀1,000英里（1,610公里）外的敵方目標。分析指出﹐在這高科技飛彈突飛猛進﹐強敵戰機威脅的世界裡﹐這將具有重大意義。

據說解放軍的東風-21D﹐還有東風-26反艦彈道飛彈能摧毀遠達900海浬（近1,700公里）外的目標。分析指出﹐儘管這些武器攻擊移動目標的能力令人存疑﹐加上航母有多重防禦系統﹐但它們所帶來的重大威脅﹐或許足以迫使航母需要從離岸更遠的地方發動攻擊。

在這種情況下，這些中國所謂的「航母殺手」很可能會迫使航母大幅後退，以致讓戰機難以在航程內從空中攻擊內陸目標。

而起碼在很大的程度上，MQ-25的設計就在於解決這個問題。要是F-18的作戰半徑約為500英里（約805公里），那利用空中加油，將它增加一倍，那戰機就能攻擊遠達1,610公里外的目標。

(中時電子報)

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