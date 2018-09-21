杜琵CP破局？陳楚河爆熱戀34E女樂手 證據全見光

2018年09月21日 20:13 中時電子報 蔡曉婷

陳楚河與丘涵疑似同居。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）

陳楚河與丘涵疑似一同郊遊。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）

陳楚河與丘涵一起遊美國。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）

陳楚河與丘涵定情物曝光。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）

陳楚河、賴雅妍過去組成「杜琵CP」。（圖／中時資料照片）

40歲男星陳楚河是台灣黑幫教父陳啟禮之子，多年前他演出《命中注定我愛你》走紅，3年前演出《愛上哥們》與賴雅妍組成「杜琵CP」引發假戲真做疑雲。今(21日)網上傳出陳楚河正牌女友曝光，疑是有34E性感身材的「無双樂團」前琵琶手丘涵。

微博網友「Rabbit每日爆料」今發文透露，陳楚河疑和性感琵琶手丘涵交往4年，並秀出兩人疑似同居證據，可見兩人都曾在同一間臥房、浴室拍照，陳楚河還曾跟女方曬出在同一個地方登山郊遊的照片，也曾一起密遊美國，甜蜜雙宿雙飛照片一堆。

網友更發現，陳楚河最近將微博頭像換成一雙球鞋，之後被起底該球鞋是訂製款，全球只有一雙，而該雙鞋子早在2016年就出現在丘涵的IG中，疑為兩人的定情禮物，傳聞密戀消息曝光後，丘涵秒關IG並不停刪除洩密照片，然回溯2016年，陳楚河鏡頭前常大方與賴雅妍互動，私下也常穿「杜琵CP」訂製服，引發刻意炒CP新聞的嫌疑，網友虧說：「營業都是為了生活」、「陳楚河喜歡好像就是這種性感胸大的，上次天天向上有一期節目他也是選了柳岩」、「有女朋友還一直營業發糖」，而陳楚和方面對此暫無回應。

(中時電子報)