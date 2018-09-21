杜琵CP破局？陳楚河爆熱戀34E女樂手 證據全見光

陳楚河與丘涵爆出緋聞。（圖／取自陳楚河的幫、Rabbit每日爆料微博）

友善列印
中時電子報
陳楚河與丘涵疑似同居。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）
陳楚河與丘涵疑似一同郊遊。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）
陳楚河與丘涵一起遊美國。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）
陳楚河與丘涵定情物曝光。（圖／取自Rabbit每日爆料微博）
陳楚河、賴雅妍過去組成「杜琵CP」。（圖／中時資料照片）

40歲男星陳楚河是台灣黑幫教父陳啟禮之子，多年前他演出《命中注定我愛你》走紅，3年前演出《愛上哥們》與賴雅妍組成「杜琵CP」引發假戲真做疑雲。今(21日)網上傳出陳楚河正牌女友曝光，疑是有34E性感身材的「無双樂團」前琵琶手丘涵。

微博網友「Rabbit每日爆料」今發文透露，陳楚河疑和性感琵琶手丘涵交往4年，並秀出兩人疑似同居證據，可見兩人都曾在同一間臥房、浴室拍照，陳楚河還曾跟女方曬出在同一個地方登山郊遊的照片，也曾一起密遊美國，甜蜜雙宿雙飛照片一堆。

網友更發現，陳楚河最近將微博頭像換成一雙球鞋，之後被起底該球鞋是訂製款，全球只有一雙，而該雙鞋子早在2016年就出現在丘涵的IG中，疑為兩人的定情禮物，傳聞密戀消息曝光後，丘涵秒關IG並不停刪除洩密照片，然回溯2016年，陳楚河鏡頭前常大方與賴雅妍互動，私下也常穿「杜琵CP」訂製服，引發刻意炒CP新聞的嫌疑，網友虧說：「營業都是為了生活」、「陳楚河喜歡好像就是這種性感胸大的，上次天天向上有一期節目他也是選了柳岩」、「有女朋友還一直營業發糖」，而陳楚和方面對此暫無回應。

(中時電子報)

戴立忍、桂綸鎂驚爆分手 一句話斬斷14年情分
資深男星曬嫩照撞臉孫協志 網友嘆：現在大走鐘
艾希頓庫奇車禍撞飛人 傷者濺血「求合照」
泰BL劇《一年生》9鮮肉襲台 明在… 富察皇后米蘭秀場鬧雙包？《延禧…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。